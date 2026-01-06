El exnovio de Romina Gaetani dio su versión de los hechos tras la denuncia por violencia de género

Luego de que Romina Gaetani denunciara a su expareja por un hecho de violencia de género, Luis Cavanagh habló por primera vez, negó lo ocurrido y responsabilizó a la actriz por lo sucedido en el Tortugas Country Club. En un audio que se conoció este lunes por la noche, el empresario aseguró que la denuncia es falsa y que fue ella quien trató de golpearlo con una silla.

“Un bajón... Le corté y se fue. Después le quedaron unas cosas en la puerta, volvió, yo cerré todo con llave y empezó a golpear la puerta diciendo que le faltaba no sé qué cosa. Le abrí, me quiso pegar con una silla y después con otra, por suerte está todo grabado", relató en un audio que pasaron al aire de LAM (América).

Cavanagh dio más detalles sobre lo que supuestamente sucedió antes de que la actriz fuera trasladada a un hospital tras haber sufrido lesiones. “La saqué, volví a cerrar y me fui a encerrar en mi cuarto con llave. Ella entró, rompió un vidrio de la entrada del living, se metió, fue a buscar un cuadro que era de ella y que yo le había regalado. Ahí llamó al 911 y dijo que la había golpeado... Un delirio total, una hija de puta, no lo puedo creer“, dijo.

La denuncia fue radicada la semana pasada.

“Esto fue por la policía o el hospital, que lo tiraron a los programas y ella por ahora no dijo nada. Después, si habla y dice algo, muestro los videos y listo. Se ve que yo le digo ‘pará, Romina, pará’, y me quiere pegar con la silla, me dice ‘te voy a pegar’. En eso me quedo tranquilo, pero bueno, me voy a comer un pi... de aquellos“, añadió en el mensaje.

La versión de Cavanagh difiere de lo que figura en la declaración judicial de Gaetani. En el documento presentado ante la Justicia se habla de “lesiones leves, agravadas por el vínculo por tratarse de violencia de género”. Además, según el parte médico del Hospital Central de Pilar, en donde fue atendida, presentaba golpes en los brazos y en la cadera, y un estado de “nerviosismo”.

Una vez notificada la Unidad Funcional de Instrucción especializada en violencia de género, se ordenó que se le tome declaración testimonial a la denunciante y se dispuso el traslado a una sede policial de la pareja de la actriz, de 59 años.

Gaetani estuvo internada por los golpes que presentaba. instagram.com/rominagaetani

Luego de recibir atención médica, Gaetani fue dada de alta y se retiró a su domicilio. Ahora, la causa continúa bajo investigación en el ámbito de la UFI de Género, que deberá determinar las responsabilidades penales en un episodio caratulado como “lesiones leves agravadas por el vínculo en el marco de violencia de género”.

La relación entre Gaetani y Cavanagh

La actriz y Cavanagh hicieron pública su relación hacia fines de 2023, aunque ella misma relató que el vínculo comenzó durante la temporada teatral en Carlos Paz, cuando participaba de la obra Un plan perfecto, encabezada por Paula Chaves y Pedro Alfonso.

En una entrevista con LA NACION ese mismo año, Gaetani se refirió de manera general a su vida amorosa. Ante la consulta sobre si estaba en pareja en ese momento, respondió: “Estoy bien”.

Luego, sobre qué le atraía de una relación explicó: “Tengo que admirarlo por algo, sin importar la profesión ni de dónde viene. Por suerte, me considero una persona muy atenta, aunque a veces me tropiezo con la misma piedra y trato de tener paciencia con eso. Cuando no va, arranco de nuevo. Si el budismo no funciona, me voy al hinduismo o escucho una misa”.