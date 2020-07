Luego de algunos comentarios que Sol Pérez había dejado en referencia a las cuestiones que la distinguen de Malaspina, la nueva conductora de Canal 26 habló del vínculo que tienen ambas Crédito: Instagram

Romina Malaspina alcanzó notoriedad masiva hace apenas un mes, cuando condujo el noticiero de Canal 26 con un top con transparencias que causó una fuerte polémica. Desde ese momento, los televidentes compararon a la modelo con Sol Pérez, otra referente de la misma emisora. La catarata de tuits mencionando a las dos molestó un poco a "la chica del tiempo", y ahora Malaspina contó los detalles de la relación que mantiene con su colega.

"Yo no muestro las tetas cuando hago una conducción", había escrito Pérez en Twitter, en respuesta a los televidentes del canal vía Twitter. "Y estoy muy segura de mi trabajo, no es la primera conducción que hago. No intentes rebajarme", apuntó. Por fuera de ese episodio virtual, las conductoras no tendrían una buena relación.

Según le contó Malaspina a Rodrigo Lussich, en Intrusos (América), Pérez habría bloqueado a la nueva conductora del canal. "Celeste (Muriega) me tira muy buena onda y mucha energía para que me recupere porque ella está conduciendo el programa ahora a la noche y lo está haciendo muy bien", le dijo Malaspina al panelista de Intrusos, en relación a cómo son sus días en cuarentena, luego de haber estado en contacto con Andy Kusnetzoff, que dió positivo en el testeo de covid-19.

Sobre la relación con Pérez, sin embargo, dijo que es nula. "No, Sol nada. Me tiene bloqueada, creo que en Instagram y en Twitter", aseguró Malaspina. Lussich, por su lado, le preguntó de dónde cree que viene esa actitud de su colega. "Fue al otro día de lo del top, no sé por qué rara cuestión me bloqueó, pero habría que preguntarle a ella", explicó la ex Gran Hermano. "Yo siempre llego con la mejor onda al canal y saludo a todos los compañeros con el respeto que se merecen".

"Si le molestó algo, creo que lo más lógico es que, como mujer, venga y me lo plantee y me diga 'che, mirá, me parece que no es bueno que muestres esta transparencia', pero no de salir con un tuit que no la metan en la misma bolsa. Es su forma de ver las cosas y no me voy a meter", añadió.

Malaspina se encuentra respetando el aislamiento social preventivo y obligatorio, luego de haber estado invitada en PH: Podemos hablar, el programa conducido por Kusnetzoff. La modelo vive un momento de gran popularidad y ahora se prepara para ser parte del Cantando 2020.