Romina Malaspina participó el lunes de Mamushka (eltrece), y rompió un insólito récord en uno de los juegos. Mariana Fabbiani quedó atónita ante la " laguna mental " que tuvo la conductora de Canal 26 durante el segmento: "¿Cómo se llama?" , en el que tenía que reconocer a varios artistas al ver sus caras en las fotos.

Cuando empezaron a correr los 60 segundos Malaspina no pudo evitar el nerviosismo y un olvido casi total de las reconocidas caras que le mostraban en la pantalla. Aunque intentaba hacer un esfuerzo para rememorar, no pudo identificar a Viviana Saccone, Cacho Fontana, ni a Yoko Ono.

"¡Ay! ¡Es que se me van los nombres!", expresó, mientras seguía corriendo el reloj. Los siguientes fueron Miguel Ángel Solá y Demi Moore, con la misma suerte. "Este es de Mafalda, pero vos sos muy joven", afirmó la conductora del ciclo intentando ayudarla, pero tampoco pudo decir el nombre de Felipe, el famoso personaje de Quino.

Pasó también una foto de Ana María Picchio, mientras Malaspina hacía gestos de rendición. Luego, al ver al boxeador Muhammad Ali, trató de acertar y exclamó: "¡Rocky!". Mientras todos se quedaban atónitos ante los olvidos de la modelo, el locutor del programa agregó divertido: "Muy morocho para ser Rocky".

Después de otro intento fallido al ver a Carolina de Mónaco, llegó el turno de Steven Spielberg, y la conductora volvió a ayudarla con una pista: "Este es un director de películas, muy famoso, las viste todas seguro". "¡Almodóvar!", arriesgó, una vez más sin dar la respuesta correcta.

Tampoco reconoció a la cocinera Narda Lepes, y después de la ola de olvidos llegó su único acierto en el juego: "¡Soffritti!", dijo sin dudar al ver a Gastón Soffriti en la pantalla. Finalmente volvió a la racha anterior y no pudo decir el nombre del actor Javier Bardem.

"¡Te bloqueaste!", le dijo sorprendida Fabbiani, y Malaspina reconoció: "Sí, me bloqueo porque me olvido mucho los nombres. ¡Qué vergüenza! ¡Decí que metí uno aunque sea!". La conductora agregó: "Fue un bloqueo casi total, pero no te preocupes, va a haber otros juegos donde te va ir excelente".

"Récord absoluto", aportó el locutor. Y en otro de los segmentos donde los participantes deben tener un globo en la panza que se va inflando con el correr del tiempo, y tratar de mantenerse mirando a cámara sin pestañear, Malaspina rompió otro récord: pestañeó 380 veces, y terminó tentada una vez más.