Casi un mes después del escándalo, la conductora de Canal 26 volvió a elegir un top con transparencias para su outfit Crédito: Instagram: romimalaspina

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de julio de 2020 • 09:16

Romina Malaspina sigue apostando a looks sensuales para el noticiero que conduce en Canal 26. Después del revuelo que generó aquel "top con transparencias" el mes pasado, la conductora estuvo eligiendo otros outfits de perfil más bajo, pero recientemente volvió a lucir una ajustada prenda con detalles en encaje.

La ex Gran Hermano (2015) optó por un conjunto de pantalón beige y blazer a juego, pero debajo del abrigo usó un ajustado body blanco con transparencias. Malaspina compartió varias imágenes mostrando su look completo en su cuenta de Instagram y el posteo superó rápidamente los 268.000 likes.

En otra publicación posó solamente con el body de encaje que también tiene un escote con cordones cruzados, y despejó las dudas de aquellos que pensaron que había elegido nuevamente un top con transparencias para la emisión del noticiero. La modelo marplatense se sumó a la tendencia de utilizar una prenda de lencería íntima como complemento de su outfit.

Cabe agregar que recientemente Malaspina llevó tranquilidad a sus 2 millones de seguidores de Instagram tras conocerse que Andy Kustnezoff dio positivo en coronavirus. Recordemos que la conductora fue una de las invitadas a Podemos Hablar (Telefe) el sábado último -programa que fue grabado el viernes- y muchos le preguntaron si tenía síntomas compatibles con COVID-19.

"Estoy aislada en casa en cuarentena, en un rato viene un médico para hacerme el hisopado y no voy a ir al programa ni voy a salir de casa hasta saber el resultado", contó. Y agregó: "Siempre estuvimos con distancia social y con ningún tipo de acercamiento. Así que yo siento que no me contagié. Apenas sepa los resultados se los voy a comunicar. Cuídense".