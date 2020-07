Romina Malaspina habló sobre los rumores que la vinculan a Marcelo Tinelli: "Me parece muy atractivo" Crédito: Instagram

Luego del positivo de Andy Kusnetzoff, los invitados que estuvieron en la grabación del último programa de PH: Podemos Hablar se sometieron a un hisopado para descartar un posible contagio de Covid-19. Una de ellas es Romina Malaspina, la chica que desde hace semanas está en el centro de la polémica por haber usado un top con transparencias a la hora de conducir el noticiero de Canal 26.

Recluida en su casa y a la espera del resultado del hisopado, la ex Gran Hermano relató cómo fueron los hechos en Intrusos: "Nosotros grabamos el programa el miércoles pasado. Andy comenzó a tener síntomas el día sábado y el lunes se hizo el hisopado y le dio positivo. Yo no entraría en zona de riesgo pero por protocolo, Canal 26 me exigió hacerme el test y el hisopado".

Si bien el test le dio negativo, Malaspina confirmó que, sea cual sea, el resultado del hisopado deberá permanecer aislada durante 14 días por si desarrolla síntomas a futuro. "El martes me hice el test rápido en casa para no poner en riesgo a mis vecinos y me dio negativo. En el día de ayer me hice el hisopado y estoy esperando los resultados acá encerrada. Igual no puedo salir hasta que no se cumplan las dos semanas desde que estuve en contacto", señaló.

Convencida de que no está contagiada, la conductora recordó cómo fue su paso por el programa de Telefe. "Estuvimos todo el tiempo manteniendo la distancia, con alcohol y barbijos hasta la hora de grabar. Igual ahora estoy replanteándome esto de ir a los programas porque al final ahora tengo que faltar a mi trabajo", confesó al tiempo que aseguró que "en el canal fueron súper comprensivos porque en definitiva le puede pasar a cualquiera, hasta yendo al supermercado".

"¿Te llamaron tus colegas para ver cómo estabas?", preguntó Adrián Pallares. "No. Celeste Muriega me tira muy buena onda. Ella está ahora conduciendo el programa a la noche porque ni Diego (Moranzoni) ni yo podemos ir, y la verdad que lo está haciendo muy bien. Me tira buena energía para que me recupere, bah para que me dé negativo", respondió sobre el apoyo de su compañera en este momento.

Sin embargo, no obtuvo el mismo gesto por parte de Sol Pérez, quien en su momento cuando ocurrió lo del top se enfureció al ser comparada con Malaspina. "Sol nada, me tiene bloqueada en Instagram y Twitter. Desde el día del top, no sé por qué cuestión me bloqueó de todos lados. Yo siempre tuve la mejor con todos, saludos a todos, si a ella le molestó algo lo más lógico es que venga y me lo diga, pero no salir con un tuit a decir que no la metan en la misma bolsa", opinó molesta.

Pero esa no fue la única pregunta incómoda que recibió Malaspina. Enseguida, los panelistas del ciclo de América aprovecharon la predisposición de la modelo para saber qué hay de cierto sobre los rumores que la vinculan sentimentalmente a Marcelo Tinelli. La rubia rápidamente desmintió estas versiones: "No lo conozco a Marcelo. Una sola vez fui al piso del 'Bailando', pero no he tenido trato con él. Me parece atractivo pero no lo conozco en persona. Ahora estoy sola, súper tranquila".

Sobre su decisión de rechazar la invitación para estar en el Cantando 2020, advirtió que no descarta la posibilidad de sumarse al certamen más adelante. "Me pasó que recién arrancaba con el noticiero, estaba en medio de una mudanza y el Cantando empieza ya. Eran muchas cosas a la vez y no iba a poder con todo. Pero no descarto sumarme más adelante", aclaró la mediática, que proyecta su futuro en la conducción.

"La conducción me gusta desde hace mucho tiempo. Lo del programa de noticias es algo que se dio este año, no me lo esperaba y es un desafío. La verdad que me gusta más de lo que pensaba. Estoy contenta", agregó. En cuanto a las críticas, respondió: "Tienen razón pero de alguna manera se empieza. El año pasado tomé un curso de locución y ahora estoy mirando muchos canales de noticias y a muchas periodistas para ir aprendiendo".