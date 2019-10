El Polaco y Noelia Marzol en un número que no gustó Crédito: Prensa LaFlia

La semana comenzó en ShowMatch con una nueva edición del Súper duelo, y dos parejas volvieron a medir sus fuerzas. Presentadas por Marcelo Tinelli, esta vez les tocó el turno a Sofía Morandi y Nicolás Merlín, contra Noelia Marzol y Ezequiel "El Polaco Cwirkaluk, y para disgusto del jurado y el BAR, las propuestas no estuvieron a la altura de las circunstancias.

El equipo de Sofía planteó una trabajada coreografía, mientras que Noelia y el Polaco se apoyaron en un número cantado en vivo y con un juego de boleadoras, que a fin de cuentas, dio la sensación de ser un collage inexplicable.

Los especialistas comenzaron a votar cuál de las opciones les había gustado más. La ronda la abrió Carolina "Pampita" Ardohain, que dijo: "Hubo una pareja que hizo una fusión rara que no me terminó de convencer, está bueno que arriesguen, pero en este caso no terminó de funcionar. Los otros sí me gustaron, voto al número uno". Por su parte Florencia Peña consideró que había un aire a semifinal, y sentenció: "Se les nota a todos el nerviosismo y acá gana al que se le nota un poco menos. Sofía y su pareja siempre excelentes, la otra pareja trajo una propuesta y un riesgo, a mí siempre me gusta, pero hoy los nervios les jugaron una mala pasada y hubo muchas imperfecciones. Mi voto es para la número uno".

En su turno, Marcelo Polino fue lapidario: "Chicos el certamen de Genios de la Argentina fue en el primer semestre, no tienen nada que ver las boleadoras con lo que cantaste, de la creatividad al mamarracho hay un paso tan chiquitito. La segunda bailó muy bien, pero hacen siempre lo mismo". Flavio Mendoza coincidió y aseguró que "no hay nada de creatividad", y votó a la primera pareja.

Muy observadora de Nicolás Merlín, Laura Fidalgo le dijo al bailarín que nunca "sacaba una sonrisa", y se inclinó por el riesgo asumido por el Polaco y su compañera. Aníbal Pachano también fue muy riguroso: "No hay propuesta escénica ni teatralidad, es como un urbano más, es momento de cambiarlo. En la pareja del Polaco hubo fallas pero al menos hubo un intento de algo. Punto para la pareja número dos".

Por último, Ángel de Brito se mostró muy disgustado por el nivel de los competidores, y expresó: "Yo los echaría a todos. Valoro el riesgo del Polaco, por lo menos eso no pasó inadvertido, salió espantoso, pero me quedó con la pareja número dos".

De esa forma, Sofía Morandi y su bailarín pasaron de etapa, y el Polaco deberá volver al duelo, esta vez, contra Flor Vigna y Facu Mazzei.