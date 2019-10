¿La descubrieron? Angel de Brito contó quién es el objeto de deseo de Sofi Morandi dentro de ShowMatch Crédito: Prensa Laflia

Pasan los ritmos y la soltería de la campeona del "Bailando por un sueño" sigue preocupando a Marcelo Tinelli. Luego de haberle preguntado hace algunas semanas si estaba saliendo con Franco Masini, este lunes el conductor arremetió de nuevo. "No estoy de novia. Soy amiga de Kevsho, nada más. Es chico para mí, tiene 21 y yo 22", explicó Sofi Morandi, desmintiendo las versiones que la relacionan con su colega.

Pero cuando la participante creía que había llegado el momento de bailar, tomó la palabra Ángel De Brito y la mandó al frente: "Le gusta una de las personas de seguridad de acá, uno de los que trabajan en el pasillo", reveló el chimentero.

Entonces, el conductor comenzó una recorrida por los estudios y decidió encarar uno por uno a los "sospechosos". A pesar de que Tinelli creyó haber encontrado al muchacho en cuestión, Marcela Feudale lo desalentó: "Parece que no vino hoy".

Una vez más, entonces, Sofi respiró aliviada, pero no se esperaba la jugada final de la producción... En la pantalla gigante, detrás de ella, comenzaron a mostrar una foto del afortundado. ¿Qué hizo, entonces, la campeona? Se llamó a silencio.

Luego, por suerte para ella, llegó el momento de mostrar su destreza junto a Nicoás Merlín para el merengue, el ritmo que debutó en la pista este martes. Tras verlos, el primero de los jurados en dar su devolución fue De Brito (3): "Son muy buenos bailarines, pero hoy no me gustó. Las coreos que empiezan en el pasillo le cortan la onda y las camperas y los borcegos para el merengue no van"

Pampita Ardohain (8), agregó: "Cuidado con lo que hacen fuero de pista. El calzado de él me pareció de otro ritmo y me faltó algo en el camino. La coreo fue muy ágil pero le faltó un truco o un momento de acting".

La dueña del voto secreto, Florencia Peña, consideró: "El comienzo de la coreografía le quitó fuerza. Son una bomba justos. No me molesta la campera, pero hay de definirse: o van por lo moderno o por el merengue tradicional". Por último, Marcelo Polino (2), expresó: "No me gustó". En total, entonces, consiguieron 13 puntos y quedaron en la zona de riesgo.