Junto a su bailarín, Nicolás Villalba, la actriz fue la encargada de romper el hielo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de mayo de 2019 • 00:07

Griselda Siciliani es una de las grandes figuras convocadas y fue la elegida para abrir la ronda de música disco, el primer ritmo de el " Super Bailando ". Acompañada por su bailarín, Nicolás Villalba y bajo la atenta mirada de su coach, Vanesa García Millán, la actriz salió a la pista vestida de plateado y con una gran sonrisa.

"Tuve todo lo que pedí. Esta bomba, Villalba, que es un bailarín espectacular y un alfajor de dulce de leche. Fuimos compañeros en Sugar. Me gusta verlo bailar y es un compañero que me da mucha seguridad y conoce muchas disciplinas. Me encanta trabajar con alguien que ama lo que hace y por eso me conmueve trabajar con él", disparó casi de un tirón, cuando Marcelo Tinelli le preguntó porque había pedido bailar junto a su compañero.

Después, tuvo también palabras elogiosas para con su coach. "La amo y la respeto. Es una artista con una mirada única. Nos conocemos desde chicas, me da felicidad trabajar con ella".

Tinelli, entonces, quiso saber si se sentía presionada por ser la encargada de abrir la pista. "Estoy 'cagadísima'", confesó. Entonces, llegó el momento de conocer el sueño de la pareja: conseguir un nuevo edificio para que funciones de albergue de los alumnos que deben recorrer largas distancias para asistir a la escuela de Las Tinajas, en Santiago de Estero. Además, esperan poder contar con una escuela secundaria en la localidad.

Entonces, sí, llegó el momento de que la actriz y su bailarín mostraran su destreza en la pista. Luego de verlos, como el año pasado, Ángel de Brito fue el primero de los miembros del jurado en dar su devolución. El periodista, fiel a su estilo, le preguntó si es cierto que tuvo un romance con el futbolista "Pocho" Lavezzi. Sorprendida, Siciliani amenazó en broma con irse, pero luego concedió que conoce al futbolista, pero negó que haya habido algún tipo de relación amorosa con él.

"Tenés mucho oficio y un equipo excelente. Vi mucha alegría -no se notó si estabas nerviosa- pero no me sorprendió. Esperaba algo más explosivo de parte tuya", le dijo, antes de calificarla con un 4 y de recordar que Pampita Ardohain aseguró, viendo las estadísticas, que ninguna de las celebridades que abrieron la pista terminaron ganando el concurso. "Si lográs vencer su maldición, te va a ir muy bien", aseguró.

Pampita (8) tomó entonces la palabra. "¡Quiero aclarar que no eché ninguna maldición! Yo te vi segura, muy alegre. No tuvo ningún momento de sorpresa o que me conmueva. Tenés unos giros maravillosos, pero no fue un disco que me sorprendiera. Estuvieron muy correctos, pero esperaba más", aseguró la jurado, que este año volvió a ocupar su lugar en el jurado como titular.

"Agradezco que estés acá. Son una pareja hermosa, explosiva. Va a haber mucho fuego. Creo que hoy no va a haber sido la mejor performance, pero entiendo que sea así. Cuando hay muchas expectativas, uno tienen a ponerse más nervioso. Tienen mucho más para dar. No se pongan mal, fue un gran comienzo. Ustedes no tienen techo", indicó luego Florencia Peña, dueña durante esta primera ronda del voto secreto. Como de costumbre, Marcelo Polino fue el último en dar a conocer su puntaje. En principio, informó que esta ronda será de observación y que pondrá calificaciones bajas. "Me gusta mucho este trío. Había mucha expectativa, pero vos no te hagas cargo. Quizá la coreo fue para principiantes", indicó.

Siciliani debutó en la pista del "Súper Bailando" Fuente: Archivo

"Es que ustedes no están acostumbrados a ver bailarines. Cuando alguien baila bien no se nota que están haciendo cosas difíciles", respondió la coach. "Ya le salió la conventillera el primer programa. Vamos por más. No escuches mucho a tu coach", cerró su devolución Polino.

Con 16 puntos, Siciliani decidió pedir la devolución del BAR. Este año, cada uno de los miembros puede subir o bajar un punto. Flavio Mendoza (1), entonces, indicó: "Es la primera vez que veo a una figura que hace una doble pirueta bien en la pista".

Laura Fidalgo (1) estuvo de acuerdo, aunque remarcó que faltó fuerza y le aconsejó a la actriz que bajara un poco los hombros. Aníbal Pachano (1), aseguró: "La vi correcta, con algunos pases medio raros, que no se agarraron a tiempo. Bajá un cambio para poder disfrutar".

En total, entonces, terminaron con 19 puntos.