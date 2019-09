Maca y Fer brindaron una gran coreo Crédito: Prensa LaFlia

En el Bailando por un sueñocomenzó el ritmo de rock nacional, y Fernando Dente y Macarena Rinaldi llegaron a la pista para demostrar sus habilidades en ese rubro. La pareja habló con Marcelo Tinelli y hubo una pequeña polémica, porque según el conductor de ShowMatch, la bailarina había dicho que prefería a su nuevo compañero por sobre Hernán Piquín, su exsocio en el certamen.

Macarena dijo que eso fue sacado de contexto, y que ahora su energía estaba con Fer hasta la final. Por su parte, el bailarín dijo que prefería a Macarena por sobre Lourdes Sánchez, quien fue su compañera en ediciones anteriores. Dicho eso, se entregaron a un baile muy enérgico y adelantaron que habría una aparición sorpresa.

Fer y Macarena llevaron adelante una coreo basada en distintas canciones de Miranda, y cuando llegó el momento de "la guitarra de Lolo", hizo su aparición Lolo Rossi, la jefa de coach, ante la atónita mirada de Tinelli. Luego del baile, el conductor consideró que esa idea no sumó en absoluto, y de manera categórica exclamó: "De parte mía, tienen un punto menos". "Teníamos entendido que había sido aprobado por vos", dijo Dente en su defensa, pero Marcelo respondió: "Cambien el informante".

Luego sí llegó el turno del jurado, que mostró opiniones variadas. Ángel de Brito pidió el BAR y dijo que la pareja bailó un montón, que no paraban de moverse aunque, sobre la elección de temas, consideró: "No me mató" (4). Carolina "Pampita" Ardohain dijo que, al comienzo, la propuesta la convenció, pero que luego le encantó. "Por la energía con la que bailaron, hubo mucho en espejo que es dificilísimo, valoro el esfuerzo y el trabajo. Hacen muy buena pareja juntos, me gustan mucho y el nivel de los dos es buenísimo" (voto secreto).

En su turno, Florencia Peña defendió la aparición de Lolo como gag, y expresó: "Se bailaron todo. Tuvieron distintos momentos, estaban divertidos, conectados. Me dieron ganas de bailar con ustedes. Me encantó" (9). Luego, Marcelo Polino opinó que los tema no le gustaron, y comentó que Lolo y su sorpresa no tuvo magnetismo: "Como les fallaron los verdaderos Miranda, le dijeron a ella: 'Mandate con la guitarra'. Para un buen chiste de Lolo, hubieran traído al hijo de Marcelo" (4).

Al momento del BAR, Flavio Mendoza fue lapidario: "Me aburrió. Fue más de lo mismo. Perdón, me pasó eso. Punto para abajo". Laura Fidalgo dijo sentir la música "plana" pero consideró: "Se bailaron todo y no hubo fisuras. Valoro la coreografía, y que no se distraen con la cámara. Punto para arriba". En el cierre, Aníbal Pachano quiso rescatar "los cambios coreográficos", pero sin embargo dio un punto para abajo.