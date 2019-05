Los campeones volvieron a brillar en la segunda ronda del "Super Bailando" Crédito: Prensa Laflia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 31 de mayo de 2019 • 01:01

Los terceros en salir a la pista del " Súper Bailando " durante la noche del jueves fueron los campeones Sofi Morandi y Julián Serrano . Los más jóvenes del certamen le propusieron a Marcelo Tinelli que componga un personaje para un video que ellos van a subir a sus cuentas de Instagram. Con una peluca, ell conductor entonces encaró las dos escenas marcadas por los actores y despertó las carcajadas de los presentes.

La desopilante actuación de Marcelo Tinelli junto a Sofi Morandi y Julián Serrano - Fuente: eltrece 04:27

Video

Luego de verlos bailar, Ángel de Brito (5) fue el primero en dar su devolución: "Los tres me gustan mucho. Hoy, me falló un poco Julián. Estabas perdido y eso te hizo enojar. Toda la primera parte se notó que estaban más light de lo que son".

Pampita Ardohain, dueña del voto secreto, sumó: "Me parece que no se la jugaron demasiado. Era una coreo que estaba bien realizada, pero me faltó algún efecto que me conmoviera. No hubo ningún truco, la energía estaba bien, pero tampoco desbordaba. Es una pareja que uno espera ver en la pista, pero esta vez defraudaron".

El pop latino de Sofi Morandi y Julián Serrano - Fuente: eltrece 01:43

Video

"Tienen el piso muy alto. Más allá de que se hayan perdido, el arte es imperfecto. Yo no me di cuenta. Son modernos, son distintos. Hay movimientos que tienen que no los veo en otras parejas. Es imposible que estén siempre para un 10", expresó Florencia Peña (8).

"La coreo fue simple. Imperdonable que los campeones empiecen perdiéndose", finalizó Marcelo Polino, y los calificó con un cero. En total, entonces, consiguieron 13 puntos, pero Tinelli decidió pedir la calificación del Bar.

Flavio Mendoza (-1), entonces, explicó: "Julián, tenés que trabajar con la cara. Se te nota cuando te equivocás. Tu cuerpo baila la coreo y tu cara no". "Como Sofi es tan fuerte, conectate mirándola que te va a ayudar. Si te conectás mirándola, te va a sumar", recomendó a su vez Laura Fidalgo, y les mantuvo la puntuación.

"Siempre veo lo que dijo Flor: la modernidad y la alegría. Menos rodete y más flojedad, que es lo que tenemos que ver en esta pista. Tenés que armarte un poco más, mirás siempre el piso y la dejás sola", finalizó Aníbal Pachano y les sumó un punto. Por eso, siguieron con el mismo puntaje.