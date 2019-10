En la ronda anterior, la modelo recibió varias devoluciones negativas y este martes, el jurado y el BAR le pidieron que se muestre más sensual Crédito: Prensa Laflia

Luego de que Aníbal Pachano la enviara a estudiar, Ailén Bechara regresó a la pista del " Súper Bailando". "Sigo buscando mi camino desde el estudio, pero no de baile. Tengo más afinidad con los libros que con la danza", explicó la mediática rubia, que baraja la opción de estudiar periodismo. A su vez, volvió a explicar que hasta el momento de su regreso al programa, estaba íntegramente dedicada a su rol de madre. "La maternidad me superó y colapsé. Cuando me convocaron para el ´Súper Bailando' me cambió la vida. Hay que trabajar porque le hace bien al alma. Hoy estoy mucho mejor", le contó a Marcelo Tinelli durante la previa.

Después, junto a su nuevo partenaire, Jitsu Díaz, la modelo bailó al ritmo de "Un poco de amor francés", de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. El tema contó con el visto bueno del conductor que durante esta ronda de grandes éxitos del rock nacional tiene la potestad de restar un punto si considera que no se trata de una canción "que sepamos todos".

Luego de verlos bailar, el primero del los miembros del jurado en dar su devolución fue Ángel De Brito (2): "La coreo quedó vintage, bien hecha pero antigua. Fue muy parecida a veinte cosas que ya hemos visto en el 'Bailando'. Si Ailén va a hacer de sexy, tiene que creérselo. No me gustó".

"Ailén no se atreve a sacar todo de adentro. Es tan diosa que con un poquito lo lograría. Tienen que conectar más como pareja. Sí reconozco que ella está bailando mejor, pero a la coreografía le hubiera cambiado el final. Faltaron algunas cosas", sumó Pampita.

"Ella tiene un capital muy lindo: la gente la quiere. Por algo está acá y se la tiene que creer. Ailén necesita volver a valorarse y creer en ella de nuevo. Es muy importante que diga que la maternidad a veces no es como uno cree. Es muy valiente al decirlo. Es algo que les pasa a muchas mujeres y no está mal. Ailén, sos una mujer más allá de tu hijo. Tenés que sentirte primero mujer. Volvé a esta pista creyéndotela. Estás bailando mejor y te voy a poner una voto de confianza", expresó Florencia Peña (8).

Marcelo Polino (3), a su vez, pidió la devolución del BAR y le aconsejó a Bechara: "Tenés que sacar a esa mujer fatal que nos mostraste siempre. Creétela. Se ve como lavado lo que hacés. Pensamos que era Cae [el antiguo compañero de Ailén, que abandonó el programa] el que te tiraba para abajo, pero ahora tenés un muy buen bailarín... Lo de hoy quedó ahí".

"Ailén bailó mucho mejor hoy y su impronta estuvo muy bien. Él hizo cosas técnicas muy buenas y ella, como todos los que no son bailarines, necesita un coach que no la deje tan expuesta", recogió el guante Flavio Mendoza y les subió un punto.

"Veo un gran avance, pero Ailén tendría que estudiar la técnica del giro, porque siempre la va a usar. La vi muy sensual", coincidió Laura Fidalgo y también le sumó un punto. Pachano, en tanto, indicó: "Me pareció que bailó mejor pero las transiciones fueron raras, anticipadas. Deberían trabajar en una puesta más teatral". En su caso decidió mantenerles la nota. En total, consiguieron 15 puntos.