ShowMatch 2019: El emotivo homenaje de Flor de la V a su amigo Jorge Ibáñez

Una noche de emociones en el recuerdo al diseñador fallecido en 2014.

"Jorge no se merece que lo olviden. No solamente era de mi familia, sino que era un tipazo. Donde quiera que estés, mi amor va a estar con vos". Así cerró Florencia de la V uno de los momentos más emotivos que brindó el Bailando 2019. A diferencia de otras parejas, que se decantaron por personajes del espectáculo más o menos previsibles, Flor junto a Gabo Usandivaras decidieron dedicar el ritmo Homenajes a Jorge Ibáñez, uno de los diseñadores más importantes y más queridos del ambiente, además de amigo y confidente de la actriz y conductora, quien murió en 2014.

El cuadro, que incluyó diseños exclusivos que Ibáñez había hecho para Flor, contó con la participación de algunas de las modelos más importantes de la Argentina. Desfilaron Evelyn Sheidl, Mora Furtado, Anamá Ferreyra (que protagonizó un divertido momento con el jurado), Nequi Galotti, Fernanda Villaverde, Teresa Calandra, Dolores Moreno, Carmen Yazalde, Romina Branchesi, Mónica Labari, Florencia Florio, Soledad Villarreal y Elina Fernández.

"Me pareció maravillosa la idea. Fue uno de los momentos más lindos que tuvo el Bailando este año. Me gustó muchísimo", dijo Pampita y les puso un 10, y sumándose a los elogios que previamente había vertido Ángel de Brito. Florencia Peña acompañó con un segundo 10 y Marcelo Polino -que conoció a Jorge Ibáñez cuando los dos eran muy jóvenes- se emocionó al puntuar con un 7: "Yo quería mucho a Jorge y sé que para Flor era muy importante. Agradezco que todas estas mujeres estén acá, estuvieron divinas. Me encantó. Hasta ahora fue lo mejor que vi en la ronda".

A su turno, Flavio Mendoza agregó: "Me emociona que en la televisión se pueda hacer algo tan hermoso. Este equipo tuvo todo: técnica, puesta, idea, compromiso". Lo mismo Laura Fidalgo. Finalmente Anibal Pachano, visiblemente conmovido, pintó con una anécdota personal lo que fue Jorge Ibáñez para él: "Quiero pedir disculpas porque estoy emocionado. Yo no tenía un mango para hacer un espectáculos y él me regaló dos vestidos maravillosos. Jorge fue un ícono maravilloso".

La delicada puesta en escena, la increíble convocatoria y un personaje ideal para un homenaje dejaron a la pareja de Flor y Gabo con 30 puntos, una marca difícil de superar que ya los deja en la recta final de ShowMatch 2019.