Ramón Lacube, un santiagueño de 37 años, aprovechó su paso por el escenario para proponerle casamiento a su pareja

Este jueves debutó en ShowMatch " Genios de la Argentina ", un nuevo segmento que busca talentos en distintas provincias del país. En vivo, desde Santiago del Estero, Marcelo Tinelli fue presentando a los concursantes y se sorprendió cuando uno de ellos le realizó a su novia un formal pedido de matrimonio.

Ramón Lacube un santiagueño de 37 años fue el tercer participante de la noche en mostrar su talento para el canto. En la tribuna se encontraban su mujer Marisa y su hija Guadalupe. "Ella no es la mamá de mi hija, pero me acompaña desde que la nena tenía 2 años. La mamá no la quiso tener y la crié con ella. Son mis dos amores", contó.

Tinelli, entonces, le pidió que contara su historia. "Me habla una tía mía y me dice que necesita que ayude a una señora. 'Necesita un médico amigo, porque ella no quiere tener al bebe', me dijo. 'Yo no la puedo ayudar con eso, pero si con las ecografías y todo eso', le respondí", recordó.

"Pasaron 6 meses y me llaman para decirme que ya había nacido la beba. La mamá, Paola, me dijo que le ponga el nombre que quiera y mi apellido también. Y me quedé con mi hija", finalizó la historia.

El cantante además, aprovechó para pedirle matrimonio a su novia en vivo. Guadalupe, su hija, sin embargo, se negó. "No y punto. No es no", afirmó la pequeña. Pero Marisa aceptó. El hombre estaba preparado: tenía en su poder un anillo para hacer el pedido formalmente. "Marisa, quiero casarme con vos", le dijo antes de ponerle la alianza y mientras se escuchaba a las tres jurados, Patricia Sosa, Valeria Lynch y Lucía Galán, entonando el "Ave María".

Ramón interpretó "El Seclanteño" y no solo recibió los elogios del jurado, sino que logró pasar a la gran final del programa.