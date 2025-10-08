El tenso momento que vivió Valeria Mazza con un participante argentino en Bailando con las Estrellas: “No le funcionaban los frenos”

En las últimas horas, un tenso intercambio entre Valeria Mazza, co-conductora de la versión española de Bailando con las Estrellas, y el participante argentino Matías Roure, llamó la atención de todos los presentes en el estudio y del público que seguía el programa desde sus casas. El ida y vuelta, que incluyó preguntas punzantes y respuestas con un tono irónico, generó un clima de incomodidad que rápidamente se volvió uno de los momentos más comentados.

Todo se desató cuando Valeria Mazza decidió poner en palabras una de las preguntas que más resonaban entre los seguidores del programa: la posible historia de amor entre Matías Roure y su compañera de baile, Sara Orriols. En plena gala, la modelo argentina lanzó: “¿Qué tan enamorado estás?”, a lo que el participante respondió con una sonrisa: “Estoy tocando el cielo”. Sin quedarse conforme, Mazza insistió en obtener más detalles sobre la relación fuera de cámara, pero Roure fue tajante: “Pero yo no te puedo contar todo. Eso se llama intimidad”. La situación se tensó aún más cuando la conductora retrucó con determinación: “Mira, yo te quiero decir una cosa acá, en Bailando con los Estrellas no hay intimidad”, una frase que generó visible incomodidad en el bailarín.

Las preguntas de Valeria incomodaron al participante de Bailando con las Estrellas

Para sorpresa de todos, la situación no quedó en la pista de baile, ya que, en los ensayos previos, Matías volvió a mencionar el incómodo momento vivido con Valeria y reflexionó junto a su compañera sobre lo ocurrido. “Yo creo que esa noche, ¿sabés qué le pasó a Valeria? No le funcionaban los frenos”, comentó el argentino, y agregó con firmeza: “No supo frenar. Y hay temas en los que tenés que frenar. Tenés que tener una moral y frenar”. Entre risas, Sara intentó bajarle el tono a la situación con un “estás muy venido arriba, eh”, mientras Roure cerró con una frase cargada de ironía: “Un besito para Valeria”.

En la gala siguiente, la tensión volvió a hacerse presente cuando Matías, con evidente sarcasmo, le dijo a la conductora: “Pero hoy estás como más tranqui, es verdad. No sé si meditaste hoy”. Por su parte, Mazza no esquivó el comentario y decidió aclarar lo ocurrido, buscando entender qué había generado el malestar: “A ti también, Sarita, ¿qué es lo que les molestó? ¿Cómo se pregunta? Yo quiero saber, desde que ustedes llegaron aquí, desde el primer ensayo, entre ustedes dos hubo chispa, todo el mundo lo habla. Todos hablan de la chispa que hay entre ustedes, que sí, que no, jugamos con esto”. Frente a esto, Roure respondió con serenidad: “Yo te dije que hay una magia que no se puede explicar. Eso está pasando”, a lo que Valeria concluyó: “Perfecto”.

Quién es Matías Roure, el argentino que se cruzó con Valeria Mazza en Bailando con las Estrellas

Matías es argentino, pero reside en España hace casi 20 años (Foto: Instagram @matiroure)

Matías Roure es un argentino que logró hacerse un lugar en la televisión española gracias a su carisma y versatilidad. Nacido en 1983 en la provincia de Córdoba, tiene 41 años y vive en España desde hace casi dos décadas, país al que llegó con el objetivo de buscar nuevas oportunidades laborales. Su primer destino fue Alicante, donde comenzó a practicar surf y trabajó como portero en un boliche, empleo que ya había tenido en su ciudad natal. Más tarde se mudó a Madrid, donde amplió su experiencia profesional desempeñándose como mozo, relaciones públicas e incluso como bailarín en bares.

Su salto a la fama llegó cuando se incorporó al elenco de First Dates, el reconocido programa de citas emitido por Cuatro y conducido por Carlos Sobera. Al principio, Roure combinaba su participación en el ciclo con su trabajo como entrenador personal, lo que le permitió mostrarse ante el público como una figura multifacética. Con el paso del tiempo, se consolidó como una de las caras más recordadas del programa, y hoy en día acumula más de 47.000 seguidores en sus redes sociales, donde comparte momentos de su vida profesional y personal.