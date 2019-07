La cantante bailó al ritmo de Aerosmith y se llevó todos los elogios del jurado Crédito: Prensa Laflia

La pareja compuesta por Karina "La Princesita" y Damián García fue la segunda en pisar la pista del "Súper Bailando" este martes por la noche. Como todos los participantes durante esta ronda de clásicos de los años 80 y 90, la cantante y su compañero contaron con la participación de otros dos bailarines que se movieron junto a ellos al ritmo de "Love in an Elevator", de Aerosmith.

Luego de verlos, Ángel De Brito, dueño del voto secreto, expresó: "Se nota el compromiso de Karina por mejorar. Me gustó la puesta, pero tal vez fue un poco difícil para ella. Por momentos se la veía bien y por otros, faltaba fuerza. Se la tiene que creer en la pista".

"Siento que se está haciendo más difícil para los que no somos bailarines. Tenía miedo de no poder cumplir con las expectativas. Es raro. En el escenario me siento mucho más segura, pero esta pista me da mucho temor. Soy muy aplicada y me comprometo. Quiero cumplir con la coach, con el jurado... Y también quiero cumplir con el show. Pero estoy disfrutando", explicó la cantante.

Pampita Ardohaín (8) sumó: "Me gusta que Karina va por otros caminos. Me gusta verla haciendo otras cosas. Es una experiencia que le va a servir en su carrera. Me olvidé de 'la Princesita' y vi a Karina, la artista. Fue una linda sorpresa".

"Es muy difícil esta pista. Estoy viendo crecer a Karina gala a gala. Ella es como aniñada, suavecita y estoy empezando a ver que sale la mujer que es. Tiene que hacerse cargo de esa mujer", aconsejó Florencia Peña (9), y la cantante rompió en llanto.

"Tenés que confiar en vos porque sos una artista y sentirte segura con quien sos y con quien elegís ser. Estás haciendo un gran esfuerzo y nosotros lo vemos. Tenés un compañero genial al lado. Me encantó y aplaudo el avance gala a gala", cerró Peña.

"Lamento pinchar el globo. Me llegó información de la productora diciendo que Karina se queja de todo. El otro día se puso mal porque Pedro Alfonso usó su camarín", informó luego Marcelo Polino.

"Soy una chica muy sencilla. Tanto, que la otra vez me metí en un camarín para cambiarme y me echaron, diciendo que era el camarín de un famoso, Pedro Alfonso. Yo lo único que pedí es que la próxima vez me avisen y sino, me voy a cambiar tanquilita a un baño", desmintió la cantante.

Polino (5) terminó pidiendo la devolución del BAR y expresó: "Me encantó. De todos los participantes, sos la que más vas evolucionando. Vas muy bien".

Flavio Mendoza (+1) le recomendó que se saque los fantasmas de pasado: "Todo el mundo ve el avance. Lo que te hayan dicho antes no importa. Sos una buena mina; tenemos que vivir felices. Solo te voy a corregir que no mires tanto el piso".

Laura Fidalgo (+1) agregó: "Me encantó. La vi a Karina muy femenina. En cada coreo veo algo distinto y me gusta mucho el trabajo que hace con sus brazos y sus manos". Por último, Aníbal Pachano (+1) también elogió el avance de la cantante. En total, entonces, consiguieron 25 puntos.