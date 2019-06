La modelo y conductora se llevó un puntaje bajo en la ronda de pop latino Crédito: Prensa Laflia

Este martes, en ShowMatch , Luciana Salazar volvió a aclarar que conoce al economista Gil Dezer, que es amigo de Donald Trump, pero aseguró, una vez más, que no es su novio. "No te van a renovar la visa", le dijo la rubia a Marcelo Tinelli, cuando el conductor comenzó a bromear sobre él.

"Es amigo del próximo rey de Audabi", sumó Salazar y cuando le preguntaron a qué se dedica, respondió: "Que yo sepa, es constructor. Tiene una constructora muy importante. Tiene una calle en Miami. Lo conozco de eventos. Tengo referencias de que es una persona muy importante que hace las cosas muy bien", agregó luego.

En ese momento, Matilda, la pequeña hija de Salazar, hizo su entrada a la pista abordo de un auto blanco a batería. Luego, sí, llegó el momento de que la mediática bailara junto a su partenaire, Gonzalo Gerber.

El primero en dar su devolución fue Ángel De Brito (4): "Tienen que encontrar la unión de los tres en la pista. Me pareció una coreografía más, bien hecha, pero con nada llamativo". Pampita Ardohain, dueña durante esta ronda de pop latino del voto secreto, recordó que un ex de Luciana hizo congelar un lago para ella. Salazar se puso incómoda y no quiso revelar quién es, pero el mismo Tinelli reveló que se trataba de Matías Garfunkel.

"Para mí hay que ponerle más baile. Ella puede bailar más. Son los dos buenos y tienen todo para crecer", agregó Pampita sobre la coreografía. "Vos estás para más. Hoy te vi tensa, fallando más. Te vi sucia en los trucos, lo vi a Gonzalo muy pendiente de vos. Vos sos una pluma y tenés escenario, tenés que confiar más y no achicarte", sumó Florencia Peña (6). Por último, Marcelo Polino (5) indicó: "Comparto lo que dicen mis compañeros".

Luego llegó el momento de conocer las opiniones del BAR. "Hubo un truco que salió mal. Tenés que bailar más", agregó Flavio Mendoza (0). "Lo del truco fue muy evidente, pero lo básico es que tiene tensas las manos", sumó Laura Fidalgo (-1)

"A mí no me gustó nada: es más de lo mismo de la diva y el estrellato", cerró Aníbal Pachaho (-1). En total, entonces, quedaron con 13 puntos.