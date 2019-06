Acompañada por Diego Ramos, la modelo tuvo otro accidentado paso por la pista y es candidata a la sentencia Crédito: Prensa Laflia

Este jueves, el primer invitado especial en pisar la pista del " Súper Bailando " en la ronda de salsa de a tres fue Diego Ramos , participante de la edición 2018 del certamen. El actor bailó junto a Luciana Salazar y Gonzalo Gerber.

La rubia entró, una vez más, al estudio junto a su hija Matilda, que acaparó todas las miradas y la atención de Marcelo Tinelli . El conductor intentó, en vano, hacerla bailar. Luego, la vedette y conductora volvió a bromear sobre su relación con Gil Dezer, amigo de Donald Trump. "No es mi novio. Lo conocí en eventos. No sé por qué me vinculan con él", volvió a aclarar. El trío bailó al ritmo de "Será que no me amas" y, por segunda vez consecutiva, Salazar se perdió en medio de la coreografía. "Tenía miedo de que me quede el estigma de lo que pasó. Me dio miedo y volvió a pasarme lo mismo", explicó ella.

Ángel de Brito -dueño durante esta ronda del voto secreto- indicó: "Una lástima lo que pasó, porque venían bárbaro. Fue muy evidente. Volvelo a hacer y quizá salga mejor". Pampita Ardohain (6), a su vez, agregó: "Diego, tenía ganas de verte de nuevo acá. Me gustó mucho la coreografía porque los tres se lucieron y los chicos iban en espejo exacto. Luciana salió a la pista a romperla y se notó que ensayaron mucho".

Florencia Peña (7) agregó: "Luciana, tenés dos compañeros de lujo y vos estabas radiante. Uno no está exenta de que te pase. Cuando te equivoques, ni lo digas. Les voy a subir un punto porque para mí fue tu mejor gala".

Finalmente, Polino pidió la devolución del BAR y expresó: "Un fuego, Diego, a la altura del campeón [por Gerber, quien fue bailarín de Flor Vigna]. Luciana, vos tenés que aprender a mentir. Te delataste con la cara. No estuvo tan grave, estuvo bien".

Flavio Mendoza y Aníbal Pachano decidieron bajarles un punto cada uno y Laura Fidalgo les mantuvo la nota. En total, entonces, consiguieron 15 puntos y quedaron en la zona de riesgo.