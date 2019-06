Durante el duelo del pop latino, la modelo sufrió una descompensación Crédito: Prensa Laflia

Una de las famosas que quedó sentenciada anoche en el " Súper Bailando " fue Luciana Salazar . Al momento de escuchar el voto, la rubia volvió a protagonizar un desopopilante ida y vuelta con el conductor sobre su supuesto novio millonario, amigo de Donald Trump. Sin embargo, la noche no terminaría bien para ella.

Finalmente, Luli salió a la pista junto a su bailarín Gonzalo Berger. La coreografía inició normalmente, pero en un momento comenzó a verse a la modelo algo perdida y sin fuerza. Tanto que, después del último truco, casi se cae al piso.

"Me mareé mal y no sabía dónde estaba. Perdón. Nunca me pasó esto", se disculpó la concursante, que tuvo que ser atendida por el médico presente en el estudio. Durante algunos minutos, reinó la incertidumbre en el piso, mientras Salazar se recomponía detrás de cámaras.

Luego, mientras el jurado daba los nombres de las parejas salvadas, Luciana regresó a la pista, ya recuperada. "Se me bajó la presión, me agarró un mareo y no pude seguir. Estaba como destemplada, tenía frío", dijo, además de señalar que la maternidad y sus obligaciones laborales la tienen algo agotada. "El lunes me agarró un dolor en las cervicales y tuve un mareo también. Me controlaron la presión y ya estoy bien", explicó la modelo.

Finalmente, Salazar quedó sentenciada junto a Leticia Brédice, y mañana, en vivo, se definirá cuál de las dos participantes sigue en carrera a través del voto telefónico.