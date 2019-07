ShowMatch 2019: Mora Godoy protagonizó una sensual recreación de Flashdance

Junto a su partenaire y otros dos bailarines, presentó un homenaje al clásico film de los ochenta Crédito: Prensa Laflia

19 de julio de 2019 • 01:18

Vestida de soldadora, Mora Godoy entró junto a su bailarín, Christian Ponce, al estudio de ShowMatch. Antes de presentar su propuesta para esta ronda de "grandes éxitos", la bailarina desmintió que esté de novia con Gustavo Sofovich, aunque reconoció que cenó junto a él y que le regaló los aros que llevaba puestos. Como era de esperarse por su vestimenta, la pareja junto a otros dos bailarines invitados realizaron luego un homenaje a la película Flashdance.

Después de verlos, Ángel De Brito expresó: "Iba a pedir BAR, pero como se estaban riendo, no lo voy a pedir. Me gustó la idea y el planteo, pero le faltó relax en las dos primeras partes. Sí me gustó el final".

Pampita Ardohain (8) agregó: "Fue una coreografía muy exigida y vi varias desprolijidades. La última parte fue la que más me gustó y también la pose final, pero no sé si había conexión entre cada una de las tres partes. Mora es excelente, la idea fue buena, pero hubo desajustes".

"Esta vez, haber asumido riesgos hizo que valió la pena. Se vio muy hermoso y fue la mejor gala de Mora, lejos", agregó Florencia Peña (9). Marcelo Polino (5), en tanto, reclamó a Godoy que se relaje o que "finja alegría". Además, pidió la devolución del BAR.

Flavio Mendoza (+1), entonces, recogió el guante y señaló: "Me gustó, fue muy coordinado, aunque yo no hubiese puesto el tango". Su compañera, Laura Fidalgo (+1) señaló: "Esta música, que es el ícono de los bailarines, a mí me daban ganas de salir a bailar. Por eso sonreímos. Me encantó lo que hizo Mora. Fue impecable técnicamente".

Fue una buena propuesta, pero me gustó la fusión", expresó Aníbal Pachano, pero fue interrumpido por la coreógrafa, Paola García. Por eso, el bailarín decidió bajarles un punto. En total, por eso, lograron una calificación de 24.