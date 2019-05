ShowMatch 2019: una participante emocionó con su talento y su historia de vida

Josefina sorprendió al jurado Crédito: Prensa LaFlia

El segmento Genios de la argentina dentro de Showmatch permite dar a conocer historias que se convierten en lecciones de vida, y ese fue el caso de Josefina Delgado. Marcelo Tinelli la presentó muy emocionado y contó que la participante había sufrido un grave accidente por el que quedó en silla de ruedas.

Josefina detalló cómo fue ese momento en el que su vida tomó un destino imprevisto y reveló que incluso antes de subir al auto en el que sucedió el choque, un presentimiento le advirtió que algo malo le iba a pasar. Ella luego agregó: "Por lo menos estoy acá, estoy viva, y puedo seguir cantando, porque podría haber perdido también la voz". Más adelante reveló que fue gracias a una amiga que se acercó allí y le hizo RCP (Reanimación cardiopulmonar) que pudo sobrevivir.

La joven cantante se presentó junto a su familia y también estuvo allí Mercedes, su coach vocal y quien le enseña a utilizar su voz teniendo en cuenta las dificultades con las que cuenta. Ella detalló que Josefina "no tiene ni sostén ni apoyo de la voz", y agregó: "Mi lema siempre es que el primer paso no nos lleva a donde queremos, pero nos saca de donde estamos. Ella es el motor del querer salir de esta situación". La cantante, que desde hace algún tiempo procuró retomar su vocación por el canto, contó lo mucho que significó volver al ruedo: "Cuando volví a subirme al escenario fue increíble, y después volví a cantar, pero en vivo nunca. Así que va a ser la primera vez".

Luego de interpretar "Trátame suavemente", los elogios del jurado no tardaron en llegar. Patricia Sosa fue la primera en tomar la palabra: "El arte es imperfecto, por lo tanto juzgarte como cantante sería minimizar las cosas (.). Uno puede construirse una vida para ser feliz y el canto y la música es un camino maravilloso, porque flotás. Cerrás los ojos y sos etérea".

En su turno, Guillermina Valdés, que no podía contener el llano, comentó: "Vas a marcar a muchas personas y lo estás haciendo muy bien. La voz es el espejo del alma y yo vi tu alma". Sofía Morandi, que llegó como jurado invitada, también aplaudió el número: "Sos muy valiente por estar hoy acá. Me preguntaba qué haría yo en tu lugar y es muy difícil. Sos inmensa, tenés una voz muy dulce, me sentí en un fogón entre amigos".

Por último, Oscar Mediavilla solo tuvo elogios: "Estoy muy contento de ver a una persona que es un ejemplo de trabajo. Cantás bien, y creo que sos un ejemplo para tanta gente, que con muchísimo menos de lo que vos tenés, se hace tantos problemas. Y vos todo esto lo llevás adelante, y lo llevás con dignidad, pasión, esfuerzo y trabajo. Sos un ejemplo increíble".

Antes de retirarse, Josefina contó que trabajará en una obra de teatro inclusiva llamada Amor infinito, que se estrenará en junio.