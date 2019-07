Los miembros del BAR le recomendaron a la ex de Ezequiel Lavezzi que tome clases de baile para principiantes Crédito: Prensa Laflia

12 de julio de 2019 • 01:09

Este jueves, Yanina Screpante debutó en la pista del "Súper Bailando". La expareja de Ezequiel "Pocho" Lavezzi fue presentada por Marcelo Tinelli como "una de las lenguas más filosas de la tele". Ella se hizo cargo y aseguró que quienes la conocen, saben que no se calla.

"Estoy tranquila. Incursioné hace poco en la tele y me gusta. Me divierte", contó sobre su presente como panelista de Incorrectas y no evitó referirse a su reciente ruptura: "Tengo una buena relación con el Pocho. Nunca me dio celos que las chicas lo miren; es más, las fotos sexys se las sacaba yo", aseguró.

Luego de verla bailar cumbia junto a su partenaire, Matías Payen, el primero en dar su devolución fue Ángel De Brito (3). "Me deprimí. Sos muy simpática bailando, pero el acting me da como antiguo. El bar ese que trajeron daba un poco pobre. Le faltó producción. No me sorprendió. El bailarín fue muy exagerado. No me gustó", señaló.

Pampita Ardohain (6) agregó: "La felicito a Yanina por haberse atrevido a participar y así retomar su carrera. Se vieron sus ganas. La vi alegre, divertida, la coreo estaba sabida... Me faltó baile y conexión, pero me gustaron las ganas".

"Tenés todo para romperla en el 'Bailando'. Te vi muy segura en la pista. Trabajá que la pueden romper", indicó Florencia Peña, dueña durante esta roda del voto secreto.

Marcelo Polino (3) pidió la devolución del BAR y expresó: "No me gustó la coreo porque le faltó modernidad. No la acompañaron, la vi solita a Yanina".

Flavio Mendoza (-1) le aconsejó a Yanina que tome clases de danza. "Lo interesante es que la coreografía fluyó, hiciste una muy linda pirueta y estuviste muy simpática", sumó Laura Fidalgo y les mantuvo la nota.

"A mi no me gustó nada de nada. El acting fue patético. Tenés que tomar clases de principiante", cerró Aníbal Pachano (-1). En total, entonces, sumaron 10, la calificación más baja de la ronda.