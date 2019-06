Las hermanas se reunieron en la pista del "Súper Bailando" Crédito: Prensa Laflia

Silvina Escudero y Jonathan Lazarte convocaron a Vanina Escudero para que baile junto ellos en esta ronda de salsa de a tres. Por eso, después de 9 años, la mujer de Álvaro Navia volvió a la pista. "Me pasó la vida desde ese momento, con cosas maravillosas", contó ella al recordar su última participación en el certamen, en 2011. "Me fui clavándale el visto a mi hermana. Le dije, 'te mando un besito volador' y me fui", recordó.

"Estaba en un momento personal, de una gran búsqueda. Tenía muchas ganas de ser mamá y después de mucho tiempo eso se dio, llegaron Benicio y Joaquín", agregó, en referencia a los dos hijos que tuvo con el humorista uruguayo.

Después de verlos bailar al ritmo de "Havanna", de Camila Cabello, Marcelo Tinelli felicitó al bailarín por su energía y su talento. Ángel de Brito, dueño durante esta ronda del voto secreto, señaló: "Fue lo mejor que vi hasta ahora en la pista. Felicito al coach y al bailarín. Las hermanas bailaron espectacular. Apareció la campeona otra vez".

"Jonathan, nos sorprendiste a todos. Las chicas son excelentes. La cara de felicidad de Vanina. Silvina estaba disfrutando mucho de bailar con su hermana. Fue una de las mejores salsas que hemos tenido", sumó Pampita Ardohain (9).

"Lo mejor que vi hasta ahora. Un fuego. Jonathan es increíble. Fue muy creativo el planteo. Geniales", agregó Florencia Peña (10). Por último, Marcelo Polino (6) pidió el BAR y agregó: "Me gustó ver a Vanina en la pista. Me encantó. La coreografía fue preciosa y el bailarín es un fuego".

"Jonathan sos el mejor bailarín de esta ronda. Las chicas empezaron con clásico y es difícil. Estaban un poco oxidadas, pero estuvieron muy bien", sumó Flavio Mendoza (1).

"La coreografía me gustó. Se las vio muy sincronizadas. Lo que más rescato es que Jonathan no se fue de tiempo", expresó Laura Fidalgo. "Me encantó la coreografía. Un gran trío", agregó Aníbal Pachano. En total, entonces, lograron 28 puntos, uno de los mejores puntajes de la ronda.