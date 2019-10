Silvina Escudero y dos discusiones en la misma noche Crédito: Prensa LaFlia

15 de octubre de 2019 • 01:22

La encargada de cerrar la noche de lunes, fue Silvina Escudero. La bailarina llegó al estudio de ShowMatch y si bien logró un gran puntaje en el ritmo de merengue, eso no le impidió protagonizar dos debates, primero con Ángel de Brito, y luego con Lolo Rossi.

Mientras Marcelo Tinelli la saludaba, le consultó por algo que ella dijo en una nota, sobre Ángel de Brito opinando que lo importante no es el baile, sino otras cosas. Silvina dijo que de ser así, no entendía la necesidad de bailar si el talento para la danza no era lo que evaluaba el jurado. Por su parte, de Brito ratificó su posición: "Yo voy a elegir lo que me guste, no lo que le guste a Escudero. Ella fue jurado un día acá, ¿y qué pasó que no te llamaron más? Aburrías. Puede ser por baile, por carisma, hay un montón de posibilidades. Voy a ver lo que me pasa acá. Vos tratá de divertirnos hoy, porque nada te viene bien".

Luego de ese intercambio, Escudero presentó un merengue por el que obtuvo un gran puntaje. Aunque antes hubo una segunda discusión con respecto a la canción que bailó, que para Tinelli no era muy conocida. Lolo Rossi, jefa de coach, confesó que ella elige los temas: "Hicimos una elección, y a ella le tocó eso". Silvina se sumó a ese reclamo: "Yo pedí otros temas, pero esto es malísimo". A pesar de eso, para algunos miembros del jurado y del BAR, una canción no tan conocida no fue necesariamente algo malo.

En la devolución, Ángel consideró que Silvina y su compañero bailaron muy bien, y agregó: "Estás por buen camino, seguí así" (6). Carolina "Pampita" Ardohain dijo ante todo: "Cómo la remaron con este tema, increíble, el coach hizo magia, esta misma coreo con otro tema es una bomba, vamos a levantar punto por la actitud, le buscaron la vuelta, estuvieron bárbaros" (9).

En tercer lugar, Florencia Peña confesó su fascinación por el número: "Qué agotador lo que hicieron. Hubo coreografía con golpes de música, hicieron maravillas, una gran noche de los dos, que no decaiga, me encantó" (voto secreto). Marcelo Polino por su parte pidió BAR; y felicitó a Virginia por su performance: "lo defendieron muy bien, me gustó mucho" (5).

Al momento del BAR, Flavio Mendoza consideró que el tema era perfecto por su "cadencia musical, fue la mejor coreografía que le vi a este trío, los obligó a hacer algo diferente, con tempos difíciles, a mi me pareció increíble", y dio un punto para arriba. Laura Fidalgo también elogió a la pareja, y junto con Aníbal Pachano decidieron también darles sendos puntos para arriba.