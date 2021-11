ShowMatch: Celeste Muriega y Maxi Diorio se perfilan como grandes candidatos a la final

El ritmo del rock and roll llegó a su final en ShowMatch, y fueron dos las parejas encargadas de cerrar la pista. Por un lado, Celeste Muriega y Maxio Diorio, y por el otro, Mario Guerci junto a Sole Bayona. Y luego de saludar a los cuatro, Marcelo Tinelli dio comienzo a una nueva emisión de “La Academia”.

Muriega y Diorio fueron los primeros en bailar, y apenas llegaron al estudio, mostraron su entusiasmo. Y sin demasiada previa, ambos se dedicaron a ejecutar una compleja coreografía al ritmo de “Wake Me Up Before You Go Go”. En la devolución, Ángel de Brito destacó el arreglo de la música, y opinó sobre la pareja: “Para mí tienen que estar entre los diez finalistas de este certamen” (voto secreto). Carolina “Pampita” Ardohain consideró que el ritmo les quedó “pintado”, y agregó: “Hay tanta confianza en esta pareja, ella se tira con todo, y sabe que está en las mejores manos. Me encanta verlos trabajar, y la creatividad de la coach, me encantó” (10).

En su turno, Guillermina Valdes subrayó la confianza que existe entre Muriega y Diorio, y dijo: “Agradecida por lo que trajeron hoy. Fue bellísimo, hermoso” (10). Luego, Lourdes Sánchez tuvo palabras muy sentidas para la dupla, y especialmente para Celeste: “Venís siempre con buena energía y con ganas, que es algo que falta en otras parejas. Se merecen llegar a la final, y que ganen” (10). Por último, Hernán Piquín se sumó a los elogios: “Todos los trucos que no hicieron las otras parejas, los hicieron de ustedes. Fueron originales, y no se repitieron” (9). Con 39 puntos, ellos se convierten en la segunda pareja con puntaje más alto de la ronda, y sus posibilidades de cara a la final aumentan considerablemente.

Luego llegó el momento de Guerci y Bayona, quienes bailaron al ritmo de Elvis Presley, pero con una devolución mixta por parte de los especialistas. De Brito se mostró a favor de la propuesta, y destacó: “El equipo le puso mucho esfuerzo, fue todo muy prolijo, felicitaciones” (voto secreto), mientras que Pampita los aplaudió, y agregó: “Tremendo el avance de Mario, estás bailando bien, aprendiéndote coreo dificilísimas, me alegro que hayan avanzado, felicitaciones” (9).

Cuanto tomó la palabra, Guillermina Valdes consideró que hubo mucho truco, aunque criticó la elección de la canción: “Me pasó eso, amo esta pareja y la sigo siempre” (8). A continuación, Lourdes Sánchez se mostró en la misma línea que Valdes, y manifestó: “Abusaron mucho de los trucos, faltaron pases básicos, Mario lo diste todo y Sole es mi bailarina preferida, pero me gusta que se baile el rock, rock” (6). Por último, Piquín concluyó que “no vio mucho rock” (7). De ese modo, el modelo y su bailarina quedaron atrapados en el duelo.