ShowMatch: con Dady Brieva invitado, y más Politichef, Tinelli sigue apostando al humor político

Como todos los viernes, ShowMatch presentó una nueva gala de humor en la que hubo espacio para distintos segmentos. Y esta vez, el humor político estuvo muy presente a través de Politichef, y de la aparición de Dady Brieva en el sketch “Poesías”.

El popular comediante participó junto a Pachu Peña y a Pichu Straneo en el segmento dedicado a leer lo que ellos denominan “grandes poemas de pequeños autores”. Como era de esperar, la participación de Dady fue la excusa perfecta para divertirse con algo de actualidad política. Primero fue Pichu el que recitó un poema, que entre otras cosas decía: “Miguel del Sel tan macrista, y vos tan peronista que imagino, ¿habrá que hacerle un monumento, por la paciencia al pobre Chino?”. En su turno, Brieva se sumó a la lectura y, entre risas, expresó: “La Academia a mí me gusta, y disculpen que me meta, les sugiero el ritmo Axel, que lo baila hasta Larreta”. En el cierre, Pachu leyó un texto que decía así: “No me meto en política, pero le pregunto compañero, ¿esta gestión que usted apoya, es un homenaje a Gasoleros?”.

Más adelante, llegó el turno de Politichef, que comenzó su espacio con el anuncio de la eliminación de Santiago Cafiero. En el estudio, se encontraban cocinando Mauricio, Ginés, Cristina, Hugo, Sergio y Máximo, y el conductor charló con cada uno de ellos. En primer lugar, y mientras preparaba unas milanesas, Mauricio contó que estuvo en Estados Unidos para vacunarse, mientras que muy incisiva, Cristina aseguraba que en la cocina se sentía como en su casa, porque ahí “cocina todas las medidas de gobierno”.

Por su parte, Máximo aseguró que será candidato a presidente en 2023, y reveló que iba a ser unas milanesas “a La Cámpora, que llenan y son rendidoras, como los muchachos, que te llenan un acto, o una plaza”.

En último lugar, Tinelli reveló que Ginés quedaba eliminado del reality, y antes de despedirse, el político quiso presentarle algunas innovaciones en materia de vacunas.

LA NACION