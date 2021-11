ShowMatch: el filoso pase de factura de Guillermina Valdés a Marcelo Tinelli

Durante la noche del lunes, Marcelo Tinelli condujo una nueva entrega de ShowMatch. Esta vez, el ritmo elegido era el de comedia musical, y si bien la noche transcurría sin demasiados sobresaltos, un filoso comentario de Guillermina Valdés dejó sin palabras a su pareja.

Poco antes de la medianoche, todo estaba dispuesto para que Tinelli le diera la bienvenida a la dupla integrada por Lizardo Ponce y Josefina Oriozabala, quienes presentarían un número basado en la obra musical Aladdín. Pero antes de invitarlos al escenario, el conductor quiso hacer una broma que terminó por volverse en su contra.

En ese momento, Tinelli expresó que tuvo la posibilidad de ir a Broadway a ver el espectáculo, y recordó: “Lo vi y me encantó. No espero menos que eso”. Ante ese comentario, Jimena Barón no pudo evitar tentarse, y el conductor le preguntó por qué se tapaba la cara. Sin perder el buen humor, la intérprete de “La Cobra” respondió: “Broadway es mucho, no seas injusto, pobre Lizardo. ‘Esperamos Broadway’, no le digas eso, tiene que salir ahora vestido de Aladdín, con un gorrito que no sabés lo que es”.

En ese contexto, y ante las reiteradas menciones de Tinelli al momento en que vio Aladdín, Guillermina Valdés disparó: “Yo no fui a Broadway porque no pertenezco a esa gestión. No la vi en Broadway”. Con cara de póker y la intención de hacerse el distraído, Tinelli respondió: “¿No pertenece a esa gestión de Broadway?”, a lo que ella -muy segura- contraatacó: “No, a la gestión que llevó a Broadway… ya sabés, yo no fui a Broadway. A la gestión tuya, ¡dale!”. De ese modo y entre risas, la diseñadora dio por cerrado el tema.

Esta no es la primera vez que se produce al aire un divertido cruce entre ambos. Hace algunos días, Cande Ruggeri le preguntó al conductor si no tenía ganas de casarse y, si bien él parecía seguro, ella se mostró un poco más relajada al respecto y opinó: “Reconociendo que es una convención social y que estamos bien así, se puede o no se puede hacer, y está todo bien”. Muy sorprendido, Tinelli acotó: “No llego a entender”, mientras que -sin anestesia- Ángel de Brito lanzó: “Me parece que no quiere”.