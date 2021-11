El anticipo de Ángel De Brito sobre Guillermina Valdes y Marcelo Tinelli: “Se viene una discusión fuerte”

Desde que la actriz Guillermina Valdes forma parte del jurado de La Academia, de Showmatch, es habitual que “discuta” con el conductor Marcelo Tinelli, quien, vale recordar, es su pareja. En la emisión del miércoles, la exmodelo lo cuestionó por haber comparado a dos parejas del certamen.

“Con respeto al señor conductor, no me parece que esté buena la comparación de una pareja con otra”, le dijo Valdes. Él no se quedó callado y respondió irónicamente: “Lo vengo haciendo hace 16 años. No sé si veía el programa...”.

El tenso cruce entre Guillermina Valdes y Marcelo Tinelli

Este jueves, en Los Ángeles de la Mañana (eltrece), el periodista Ángel De Brito se refirió a los tensos cruces que vienen protagonizando los novios en el último tiempo, e hizo un anticipo de los próximos capítulos de esta pelea: “No quiero adelantar tampoco episodios de nuestra novela de la noche, pero me parece que lo de Guillermina y Tinelli va a terminar mal”. En tanto, el bailarín Hernán Piquín, que estaba siendo entrevistado por De Brito, acotó: “Se enoja por todo ella”. Luego, De Britó lanzó: “Se viene una fuerte discusión al aire entre ellos. Tema delicado. El viernes”. Ante la consulta de sus compañeras sobre si el tema de debate habían sido sus hijos o una salida, el animador contestó de manera tajante: “Peor”.

¿Casamiento?

A la vez que se suceden las peleas, también hay tiempo para los elogios entre los enamorados. La última semana, Tinelli se animó a preguntarle a Valdes si se quiere casar, luego de que Candela Ruggeri contara al aire que su novio Nicolás Fleitas le “prometió” que si llegaba a la final del certamen contraerán matrimonio. En ese contexto, el conductor le trasladó la pregunta a su novia: “Sí, pero está todo bien igual”. Después de que Marcelo la apurara por su respuesta ambigua, Guille contestó: “Reconociendo que es una construcción social, se puede o no se puede hacer”.

La inesperada respuesta de Guillermina Valdes cuando Marcelo Tinelli le preguntó si se quiere casar

Para confirmar la buena onda reinante entre los novios, al margen de la tensión que se vive al aire, el expresidente de San Lorenzo compartió en su cuenta de Instagram una selfie con Valdes con un texto romántico: “En el corte con la jurado”, escribió Marcelo, junto con un emoji de corazón.

El final de “La Academia”

En uno de los años más críticos en materia de rating para “Showmatch”, en los últimos días circuló un rumor que indicaba que eltrece terminaría el ciclo de Tinelli antes del tiempo preestablecido. Sin embargo, según pudo saber LA NACION, el deseo de ambas partes es que el envío termina en los primeros días de diciembre, una fecha que ya estaba en el horizonte desde hace un tiempo.