ShowMatch: inspirado en James Bond, el gran baile de Noelia Marzol que la confirmó para las semifinales

Instancias decisivas en ShowMatch, y Marcelo Tinelli abrió la velada exclamando que falta poco para el cierre del 2021: “Últimos seis programas en vivo del año. Este es el último ritmo antes de las semifinales, la primera será el miércoles, la segunda el jueves, y la súper final de “La Academia” el próximo viernes”.

La primera pareja en presentarse, fue la compuesta por Noelia Marzol y Johnny Lazarte. Durante la previa, y a raíz de una nota en LAM, l a actriz recordó brevemente el tiempo en el que estuvo en pareja junto a Fede Hoppe. Y sobre eso, ella contó: “Tengo un lindo recuerdo de esa época, ahora ya cada uno tiene su familia”. Y dicho eso, presentó una coreografía basada en la saga de James Bond.

Al momento de la puntuación, Ángel de Brito los felicitó, y detalló: “Este equipo tiene algo fundamental, que es la Catta, una coach excelente. Esto que vimos hoy, estuvo milimétricamente estudiado, y muy bien realizado. Cada momentito estaba pensado, y eso me gusta” (10). Carolina “Pampita” Ardohain se sumó a los elogios: “Me encantó lo que hicieron hoy. Toda la coreografía, el despliegue, todo en su punto correcto. Pude ver la película plasmada en esta coreo de dos minutos. Así se hacen las cosas” (10).

En su turno, Guillermina Valdes aplaudió la propuesta: “Me engancha la excelencia, felicitaciones, fue excelente” (10), mientras que Jimena Barón también se deshizo en elogios: “Salió increíble, hay inteligencia, podría haber salido todo pésimo, y salió increíble. Noe me fascina lo gran artista que sos” (10). En el cierre, Hernán Piquín concluyó: “Me gustó muchísimo, estuvo muy prolijo. Vi hermosura, vi la esencia de la película, felicitaciones” (voto secreto).

La segunda dupla de la noche, fue la de Cande Ruggeri y Nicolás Fleitas, que presentaron un baile inspirado en Men in Black. Pero la gran sorpresa, tuvo que ver con la hinchada que fue a alentar a Cande, entre quienes se encontraron Oscar Ruggeri, el “Tigre” Gareca y el “Gringo” Giusti.

Con respecto al puntaje, De Brito felicitó al equipo, pero igual les dio un número bajo: “Me encantó, pero lo que me pasa en este caso es que la película “ni fu ni fa”, así que me quedé afuera. Estuvo hecho impecable, no tengo nada que objetarle, pero la película no me interesa para nada. Me hubiera gustado algo distinto, no me gustó” (4). Por su parte, Pampita aseguró: “Cande tiene muchas cualidades, demostró ser una gran bailarina, pero pasabas muy desapercibida, la música era muy plana, no había ningún momento de impacto. No fue la mejor elección, con tus cualidades” (8).