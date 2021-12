ShowMatch: “Puntaje 420”, Tinelli anunció que L- Gante será un jurado invitado para la final del certamen

Poco antes de las 23:30, comenzó una nueva emisión de ShowMatch. En el comienzo de la última semana del ciclo de su temporada 2021, Marcelo Tinelli empezó a calentar motores y anunció una batería de invitados para la gran final. De ese modo, el conductor expresó: “El viernes arrancamos 22:30 de la noche. Se viene la final y, además de los finalistas, estará bailando en vivo Laurita Fernández. Estará presentando su tema musical Flor Vigna, y Chano cantará en vivo con toda su banda. Va a llegar el sexto jurado, y va a ser el señor L-Gante. Va haber puntaje 420″.

Realizados los anuncios, llegó el momento de darle la bienvenida a la primera pareja de la velada, y en ese momento entró Agustín Barajas, junto a su compañera Loli Ruiz. Muy convencido, el participante se mostró con chances de llegar a la final, y dijo: “Me veo finalista, ¿por qué no? Antes me lo preguntaba, pero ahora le estamos danto tantísimo fuego. Este concurso es impredecible, y puede pasar cualquier cosa. Estamos preparados para ello”. Y dicho eso, la dupla presentó un número inspirado en Cantando bajo la lluvia.

Al momento de la devolución, Ángel de Brito felicitó a Agustín, pero luego dijo con mucha severidad: “Lo que no me gustó es la elección, me parece un poco antiguo. Se fueron como muy para atrás. El cuadro es muy conocido, pero por ahí podrían haber elegido algo muy cercano. No me convenció para esta instancia” (2). Carolina “Pampita” Ardohain se mostró a favor del número, y detalló: “Me gusta que haya clásicos en la pista. Disfruté la experiencia de verlo acá, muy prolijo, me faltó un poquito de tap, pero valoro cómo te vas acomodando a cada uno de los ritmos” (8).

En su turno, Guillermina Valdes opinó: “Fue una coreo súper prolija, cándida, tiene que ver con ese espíritu, hicieron muy bien el trabajo. Sí me pasa que uno quiere que la pista se rompa, y más allá de que estuvo impecable, me hubiera gustado una elección más impactante, pero estuvieron hermosos” (7). Por su parte, Jimena Barón se manifestó alineada a la opinión de De Brito, y consideró: “Estoy buscando que se la jueguen, que vengan a impactarnos, no me mata la elección, la coreo quedó simple, no me impactó” (6).

Por último, Hernán Piquín sí mostró entusiasmo por la propuesta de su pareja, y luego de protagonizar un roce con De Brito, opinó: “Cantaste, estuvo el espíritu de la película, a mí me gustó” (voto secreto).

La segunda coreografía de la noche fue protagonizada por Mario Guerci y Sole Bayona, que basaron su idea en el film Tango feroz. Pero las devoluciones no fueron muy favorables. Y antes de recibir el puntaje, Bayona se tomó un minuto para expresar su bronca frente a los rumores que la vinculaban con su compañero de baile. En lo referido al puntaje, De Brito dijo: “Pensé que iba a ser más sexy, se me quedó un poco ahí por la mitad. Bien realizado, pero no me sorprendió. Mario es de los que más evolucionó durante el certamen, me gustaría que lleguen a la final, pero hoy no me convenció” (3).

Pampita mostró su apoyo a la pareja, pero consideró que la noche fue fallida: “Hoy no me convenció. Vi otros adagios de ustedes con más química, pero no estuvo bien logrado el clima, perdieron protagonismo, se me desdibujaron” (7).

Cuando tomó la palabra, Guillermina destacó que la magia de Tango Feroz no se trasladó al número, y explicó: “Me parece muy pretencioso, y por momentos era algo colegial, y es muy fuerte y muy pesada la historia, por eso yo no la hubiera elegido” (7). Jimena Barón observó que el número “estuvo impostado, forzado, no fluyó” (6), mientras que Piquín concluyó: “Bailaron bien, en el duelo la rompen, pero hoy me pasó que la escena de sexo no la sentí” (voto secreto).