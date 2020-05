Siempre vuelve: El Zorro regresa a la pantalla de eltrece

Ningún adiós: El Zorro regresa a la pantalla de eltrece Fuente: Archivo

27 de mayo de 2020 • 14:03

En noviembre pasado, la decisión de eltrece de priorizar su contenido en vivo - Nosotros a la mañana y Los ángeles de la mañana - dejó fuera de su grilla a un clásico televisivo: El Zorro . De manera ininterrumpida, los 82 episodios del héroe enmascarado habían sido emitidos desde el 2003, reviviendo recuerdos en los más grandes y cautivando a las nuevas generaciones. Por eso, su salida de la pantalla dejó a muchos con un sabor amargo, sin saber que muy pronto habría revancha.

A partir de este fin de semana, todos los sábados y domingos a partir de las 12, el canal de Constitución volverá a poner al aire la ficción que Guy Williams, Henry Calvin y Gene Sheldon protagonizaron entre 1957 y 1961. Y es que, justamente, la serie se ha convertido en el clásico caso de "éxito inoxidable" a través de una sucesión de aventuras que no pierden frescura, y también en un perfecto comodín para los "baches" que surgen en las grillas de programación.

"No hay dudas de que la serie ha sido la gran experiencia de mi vida, pero el Zorro es un papel que amo y odio. No fue para lo que me preparé como actor. No me asusta que me encasillen con él porque me ha traído muchísimo placer y muchas alegrías. Además no puedo negarlo, tener un papel tan icónico también paga las cuentas", asumió Williams alguna vez, al ser consultado sobre el costado negativo de quedar por siempre prendado a un personaje tan popular.

Pese a tratarse de un clásico inoxidable, Juan José Campanella confirmó recientemente que se encuentra trabajando en Nueva York en una versión actualizada de El Zorro , que se dará a conocer como Outlaw ( Fugitivo ). El proyecto llegará de la mano de Viacom, pero aún no tiene fecha de estreno ni detalles de producción.

"Es el héroe de mi vida", dijo el director sobre el personaje que regresará a la pantalla chica en una versión que tendrá, según anticipó, mucho más realismo de la que se hizo en los años 50 desde los estudios Walt Disney. "Todavía son pocos los que hoy saben que El Zorro está basado en la vida de un personaje real, Joaquín Murrieta ", señaló Campanella.

Murrieta (1829-1853), bautizado el "Robin Hood mexicano", fue un personaje muy popular en tiempos de la fiebre del oro que estalló en California a mediados del siglo XIX, casi en el mismo momento en que los Estados Unidos sumó esa región a su actual territorio. "Murrieta entra en acción en ese momento, cuando los mexicanos empiezan a ser maltratados y afectados entre otras cosas por los aumentos de impuestos. En ese momento podríamos decir que se convirtió en el primer terrorista de la historia de los Estados Unidos. Tenía la característica de rebelarse frente a las autoridades usando una máscara. Allí nace la leyenda del Zorro ", agregó.