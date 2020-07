Siguen los entredichos: Marcela Coronel quiso derecho a réplica, pero Beto Casella no quiso darle aire

La pelea entre Denise Dumas y Marcela Coronel sigue escalando y sumando nuevos protagonistas. Luego de que se transmitiera un informe en Bendita, donde se mostraba a la conductora de Hay que ver contando que la panelista tenía una "lista negra" con gente a la que ignoraba al aire, y que entre ellos se encontraba Beto Casella. A modo de ejemplo, se sumó un fragmento de una nota que el conductor del ciclo nocturno de elnueve dio hace algunas semanas al programa de Dumas y José María Listorti, haciendo foco en la supuesta incomodidad de Coronel. Acto seguido, la expanelista pidió salir al aire para aclarar los tantos, pero Casella no quiso saber nada.

"Si iban Esmeralda Mitre, José María Muscari, Beto Casella, el doctor Santa María, Matilda Blanco o Benito Fernández, Marcela no hablaba. Hay otros, pero estos seguro. Esto se dio por distintos motivos. Casella la había criticado mucho cuando fue el caso de Verónica Perdomo. Matilda y Benito se pelearon con ella un día al aire", explicaba el informe.

Luego de pasarlo al aire, Mercedes Ninci, panelista del ciclo, reveló que había recibido un mensaje de su colega."Marcela está viendo el programa y me dice: 'Es una locura, no sé de dónde sacan eso. ¿Qué lista negra puedo armar? ¿Cuántas veces salió Beto en programas que yo estuve? Diez seguro y la última fue en Hay que ver. No sé qué están buscando con esto'. Y me dice que quiere salir al aire", contó, abriendo la puerta a un posible intercambio entre Coronel y Casella.

Marcela Coronel pidió derecho a réplica, pero Beto Casella no quiso darle aire 07:10

Lejos de encontrar un punto de encuentro, el conductor, con cara seria, no quiso saber nada al respecto. "No, no está en la rutina. En serio estoy hablando, sin ironías. No está en la rutina y nosotros no hacemos notas. En todo caso, un día de estos le hacemos un móvil desde la casa. Pero la verdad, no está en la rutina. No viene al caso", lanzó tajante.

Coronel renunció como panelista de Hay que ver luego de asegurar que Dumas la había "descalificado, humillado y maltratado" durante un cruce que tuvieron al aire hace dos semanas. "La discusión sobre la cuarentena venía de una nota de Martín Bossi y la protesta del 9 de Julio de quienes se oponen a la cuarentena. Yo decía que todo lo que se está haciendo es para preservar la salud y el sistema de salud, para que no colapse. Y Denise empezó a decir que la gente estaba harta, encerrada, que no podía hablar. Cosa que no es correcta", señaló la periodista, en diálogo con LA NACION. "Seguí con mi postura y me dijo que no podía hablar porque tengo la panza llena y no sé lo que digo. Y para mí ahí se termina el debate. Frente a una discusión todos podemos tener una mirada diferente, pero queda invalidada cuando del otro lado hay alguien que, sin poder argumentar lo que dice, te ataca en tu vida personal".