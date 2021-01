La periodista confesó que durante un robo su primera reacción fue apretar el acelerador Crédito: Captura de video A24

5 de enero de 2021

Silvia Fernández Barrio hizo una confesión mientras dialogaba con la diputada Carolina Píparo, por la pantalla de A24. La periodista se refirió al robo que sufrió la legisladora bonaerense en la madrugada de Año Nuevo, y contó que le sucedió algo similar hace un tiempo: "Cuando me sacaron la cartera mi primera reacción fue tirarle el auto encima".

En la edición de Más que noticias, Píparo habló desde su casa con Débora Plager, Liliana Franco y Fernández Barrio. Luego de hacer su descargo sobre el hecho de inseguridad y las acciones de su esposo, Juan Ignacio Buzali, contra quienes creyó que eran los "motochorros" que habían cometido el robo a mano armada unos minutos antes.

"A una víctima le piden una renuncia, y ni siquiera estoy imputada de nada, porque en todo caso lo estará mi marido, pero tampoco", se defendió la diputada de Juntos por el cambio. En ese momento Fernández Barrio tomó la palabra y se solidarizó con Píparo: "Yo ayer vi las redes y me quedé helada, porque la política tiene que tener un límite, definitivamente, con el escrache".

Silvia Fernández Barrio confesó que durante un robo casi mata a un ladrón - Fuente: A24 08:40

Video

"Acá estamos viendo a una víctima de un asalto, y en realidad cualquiera de nosotros, como ahora te voy a contar, que me pasó a mi una vez; hice exactamente lo mismo que hiciste vos", reveló, dejando a sus compañeras sin palabras. Y agregó: "Alguien que me había robado, rompiéndome la ventanilla del auto, me sacó la cartera, y le tiré el auto encima para matarlo".

Rápidamente, corrigió su relato y aclaró: "No fue para matarlo, pero le tiré encima el auto y lo podría haber matado. Decí que choqué un auto que estaba ahí estacionado, y al ladrón se le cayó la cartera". Una vez más el silencio reinó en el estudio, y ni sus compañeras ni la entrevistada opinaron al respecto.

"Pisé el acelerador, fue lo que me salió. Así que estas reacciones que uno tiene.", insistió la periodista. "Me parece una locura esto de plantear que siempre en la Argentina la que tenga que explicar es la víctima", concluyó.