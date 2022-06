Sobredosis de TV: C5N se arrepiente y vuelve a convocar a sus conductores del año pasado, Elizabeth Vernaci y Juan Di Natale

La dupla compuesta por Elizabeth “La Negra” Vernaci y Juan Di Natale regresa a la conducción del histórico ciclo Sobredosis de TV. Tras la salida de Jorge Rial, ambas figuras volverán a ponerse al frente del programa.

Los ex Rock & Pop estarán al frente del programa a partir del próximo sábado 2 de julio, según pudo saber LA NACION. En la etapa previa a la incorporación del periodista de espectáculos, el programa de archivo que repasa lo que ocurre en los medios durante la semana -se emite los sábados, a las 21 horas-, fue conducido por Roberto Funes Ugarte y por Luciana Rubinska, aunque ambos fueron reemplazados luego por el exCQC y la conductora de La Negra Pop (La Pop 101.5).

En tanto, Rial se despidió días atrás del ciclo con palabras de agradecimiento. “Fue un gustazo haber pasado por Sobredosis de TV, porque no son muchos los programas de televisión que tienen mística. Son pocos, y éste es uno”, agregó.

Un programa que no logra hacer pie

Hace tiempo ya que el ciclo no logra hacer pie. En marzo del año pasado, Rubinska anunciaba su salida del programa tras una emisión que contó con el presidente Alberto Fernández como invitado. “Es un cimbronazo al corazón y a las emociones, la realidad es que es una decisión muy personal y muy familiar, y eso tiene que ver con temas de la intimidad. Este es mi último programa, un programa que amo, que recuerdo cuando me lo vinieron a proponer hace dos años. Cada día que pasó lo sentí más a mi tono, me duele un montón. Lo pensé y lo repensé, traté de encontrarle una vuelta, pero es un tema familiar y personal que me está atravesando. Sigo en C5N”, dijo la conductora en aquella oportunidad.

Recordemos que Luciana Rubinska condujo junto a Roberto Funes Ugarte Sobredosis de TV entre 2019 y 2020. En ese último año fue Robertito el primero que dio un paso al costado y, precisamente, los responsables del canal encontraron un buen reemplazo en la figura de Di Natale. “Siento que cumplí un ciclo. Ya está para mí. A mí me gustaría conducir un noticiero diario”, le había dicho Funes Ugarte a LA NACION tras su salida.

Heredero de TVR (¿o degradación de aquél ciclo?), Sobredosis de TV se encontró con una dupla que consiguió algunos de sus mejores números en los últimos años pero que inexplicablemente debió dar un paso al costado a comienzos de este año: Di Natale y Vernaci fueron reemplazados por Rial sin razones aparentes, más que encontrarle un lugar en la grilla del canal oficialista al conductor que venía de un fracaso rotundo: TV Nostra. Ahora, la dupla que más de una generación conoció detrás de los micrófonos irreverentes de la vieja FM Rock & Pop (que nada tiene que ver con la actual) retoma la conducción de un barco que parece haber perdido el rumbo.