Sofía Bonelli habló sobre el escándalo con los hijos de su novio, Claudio Paul Caniggia Fuente: Archivo

"Es mentira que Claudio echó a sus hijos del departamento. Fue a hablarles para que la novia de Alex no me agreda más", contó Sofía Bonelli en Los Ángeles de la mañana. En estos días, Macarena Aylen Herrera, novia de Alex Caniggia, subió a sus redes un confuso video en el que se ve a Claudio Paul Caniggia y a su hijo discutiendo fuertemente. Pero ese video muestra solamente una parte de la historia, según relató Bonelli.

"Muchas veces esta chica me amenazó, me insultó y me agredió. Me banqué bastante pero tuve que hacerle una denuncia. Esta semana, cuando volví de México, me cruce con Macarena en el hotel. Me insultó, como tantas otras veces y me dijo que iba a terminar mal. Esto se repite en las redes sociales. En cambio, los hijos de Claudio nunca me insultaron, pero esta chica se metió en el medio. Y encima tiene que subir todo a las redes y se lo pasa con el telefonito en la mano. No cambia el discurso, siempre son las mismas palabras", arremetió la actual pareja del retirado futbolista.

Además, Bonelli remarcó que Caniggia nunca echó a los hijos del departamento en el que se hospeda, tal como trascendió por estos días.: "Claudio tuvo discusiones con los hijos, pero nunca se le cruzó por la cabeza echarlos. Bueno, cuando volví a casa después de ese encuentro con Macarena, Claudio me vio mal, le conté qué había pasado y fue a hablar con Alex. Discutieron y él hablaba en voz muy alta, parecía hecho a propósito. Era porque ella estaba escondida, filmando. Lo sacaron de contexto. Fue con maldad. Charlotte no se dio cuenta porque estaba en otra parte del departamento. Ahora Charlotte está con el novio y Alex se fue a La Plata, a la casa de la novia". Y agregó: "Claudio está muy mal por este tema. Está decepcionado, muy triste. Siento una impotencia tremenda. Desde que salió [Mariana Nannis] en Susana Giménez, esto es una locura".

Bonelli contó que Caniggia tiene buena relación con sus hijos. "Le mandan mensajes y le dicen que lo extrañan y quieren verlo, pero frente a cámaras hablan pestes. Con Charlotte se habla casi todos los días. Es una relación que va y viene. A ella le pagó mal todo esto, pero nunca tuvo una actitud agresiva conmigo. Entiendo su enojo, como hija. No me importa lo que digan. Ya fue. Pero la agresión de alguien que no tiene nada que ver, no me gusta. Si me cruzo con Alex no me dice nada", destacó la modelo.

Además contó que le hizo una denuncia también a Nannis por calumnias, injurias y amenazas, y que se la cruzó una vez, hace más de un año. "Ellos ya estaban separados aunque todavía yo no salía con Claudio", contó, y explicó que una vez que salga el divorcio, van a casarse. "Es un detalle pero tenemos ganas. Nosotros estamos muy unidos, muy juntos. Soy como una especie de psicóloga de Claudio. Cuando lo conocí, él estaba pasando por una depresión muy grande, estaba muy mal. Sé que el ya salió el divorcio, y que falta una pavada", aseguró.

De Brito aprovechó para preguntarle si estaba embarazada, un rumor que corre desde hace varias semanas. "No estoy embarazada . Pero lo estuve y lo perdí a las pocas semanas. No está planeado ser mamá ahora; sería un lío más. No es el momento. Estoy viviendo situaciones muy feas, de mucha violencia", dijo, sin poder contener las lágrimas.