Sofía "Jujuy" Jiménez: "Soy muy Susanita, quiero casarme y tener hijos"

"Entiendo que la gente quiere saber un poco más y es difícil. Elijo guardame cosas para mí. Con Juan (por Juan Martín del Potro) nos conocimos en un boliche, a mediados del año pasado. Y empezamos a salir. Y eso que yo decía que nunca iba a estar con alguien que conociera en un boliche... Pero es un bombón. Hablamos de futuro. Soy muy Susanita, sueño con casarme y tener hijos", contó Sofía Jujuy Jiménez en Incorrectas, programa que Moria Casán conduce en América.

También se refirió a Guillermo López, de quien fue pareja durante seis años. "Las separaciones son dolorosas. Es triste cuando hubo amor y muchos años recorridos. Pero hay momentos en que tenés que hacerte cargo de cómo van las cosas. Apenas me separé tuve que salir a dar explicaciones a los medios y eso me molestó bastante. No tenía mis ideas claras y tenía que contarlo en la tele", explicó.

"Por ese entonces, tuve mi primer ataque de pánico y me refugié en un camino espiritual: medito, hago yoga y me hace muy bien. Hice un curso de sanación vibracional que me ayudó muchísimo, y también hice memoria celular", reveló "Jujuy". Según recordó, se trató de un momento de la vida en el que necesitó herramientas. "Sentí que estaba dormida y necesitaba despertarme. Tenía 25 años y estaba a punto de recibirme de comunicadora social", añadió.

Además, habló del femicidio de su abuela, sucedido hace más de 40 años en Rosario de la Frontera, Jujuy. " Mi abuelo mató a mi abuela. Nacimos con esa información en la familia. Mi mamá y mis tías, que tenían 13, 10 y 8 años, se quedaron sin mamá y sin papá de un día para el otro", comenzó contando.

"Mi abuela era maestra rural, trabajaba de lunes a viernes y volvía a la casa los fines de semana. Las hijas se quedaban con mi papá, que era muy celoso. Un día, estaba un poco tomado, le disparó con una escopeta y la mató. Las hijas dormían, pero mi mamá escuchó los disparos y la vio tirada en el piso", siguió. "Me hubiera gustado conocer a mi abuela. Mi mamá dice que era muy buena y que compartía lo poco que tenía con la gente que necesitaba. Todavía hoy en el pueblo le rezan a mi abuela".

Con respecto a cómo pudieron, como familia, superar la tragedia, explicó: "Mi mamá también me enseñó a perdonar, a no quedarnos con rencor. Cuando se recibió de abogada, quiso mostrarle el título a su papá y cuando el abuelo se estaba muriendo, fuimos todas a conocerlo y despedirlo. Me emociona el ejemplo que es mi mamá. Trato de no victimizarme, y elijo pararme fuerte y dar un lindo mensaje".