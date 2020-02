En diálogo con Catalina Dlugi, Sofía "Jujuy" Jiménez dio detalles del asesinato de su abuela y la reacción de su mamá

8 de febrero de 2020 • 18:29

Si bien uno de los mayores atractivos de Divina Comida es mostrar a un grupo de famosos en sus facetas de anfitriones, cocineros y comesales, el programa de Telefe supo dejar varios momentos en los que los participantes se pusieron serios y abrieron su corazón. Una de ellas fue Sofía "Jujuy" Jiménez, quien hace dos semanas contó, entre lágrimas, que su abuelo asesinó a su abuela.

Este sábado, entrevistada por Catalina Dlugui en su ciclo radial Agarrate Catalina, la conductora dio detalles de cómo vivió su mamá aquella situación ocurrida hace 40 años y cuál es el mensaje que les dio a ella y sus hermanas. "Mi abuelo la mató y terminó yendo preso. Mi abuela murió en ese momento mismo", comenzó explicando. Y más allá de lo doloroso que resultó aquel hecho para toda la familia, la modelo y conductora quiso rescatar la actitud de su mamá frente a la tragedia: "Lo que a mí me gusta rescatar de esto, es lo que me transmitió mi mamá, que es el perdón".

"Jujuy" contó que, a pesar de que la mujer quedó destrozada por la tragedia, con el tiempo pudo empezar a sanar las heridas. "Como mi abuelo se portó bien en la cárcel, salió antes", explicó. "Mi mamá cuando, éramos chiquitas, se recibió de abogada y lo terminó yendo a ver para mostrarle el título", explicó, y cerró el tema con una frase con la que quiso resumir la educación que ella y sus hermanas recibieron: "Siempre nos criaron desde el amor".

En otro tramo de la charla, claro, "Jujuy" se refirió al presente de su relación con el tenista Juan Martín Del Potro: "Él me acompaña, me apoya en mis proyectos. Personalmente y particularmente el año pasado traté más de refugiarme en mí, de ver qué me pasaba, pensando en mi situación. Quise poner un freno y en el medio lo conocí a Juan, cuando terminaba el año. Necesitaba replantearme de qué tengo ganas".

"Él va a tratar siempre de acompañarme en todo. Somos muy libres y cada uno sabe cuál es la carrera del otro, estamos en un noviazgo. Lo de casarnos no es algo que estemos pensando ahora", aclaró la modelo.