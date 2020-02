Sorpresivamente, Sol Pérez se baja de la temporada marplatense

Sol Pérez se despide de la obra 20 millones antes de terminar la temporada Crédito: Instagram

A finales de febrero, Sol Pérez deja Veinte millones, la obra que este verano la llevó a Mar del Plata, y vuelve a Buenos Aires. Este abandono de la temporada era sabido de antemano por algunos, pero algunos de sus compañeros de elenco se enteraron de la noticia por estas horas y, como era de esperarse, no tomaron el asunto del todo bien.

Los problemas para Pérez se iniciaron desde el día del debut, y se fueron intensificando a medida que avanzaba el verano. Sus peleas con Mónica Farro y la crisis con su novio, Guido Mazzoni, no colaboraron en nada para que la ex "chica del clima" se sintiera a gusto en "La Feliz". Por eso, aunque primero lo desmintió, finalmente el productor Guillermo Marín confirmó que la joven deja la temporada en dos semanas.

"No hay razones principales. Tengo que ponerme a trabajar en Buenos Aires. Estoy en Radio Rivadavia, que se mudó, y los dos programas de tele en los que estoy ya arrancaron; tengo que negociar con la radio y con la tele. Es algo que estaba charlado con la producción. Está todo bien", minimizó Pérez este mediodía, en diálogo con Intrusos.

Luego, la modelo se refirió a su situación sentimental: " Estamos bien con mi novio. Está en Miami ahora y hasta que no nos juntemos y hablemos y volvamos a convivir, vamos a seguir en crisis. Pero estamos bien. Es el amor de mi vida".

Carmen Barbieri, protagonista de Veinte millones, se enteró que su compañera de elenco dejaba la obra gracias a una nota de Intrusos. "Recién me entero. ¿No va a estar los 15 días de marzo? Te creo. Ahora voy a preguntar. Me hubiera gustado que Solcito estuviera hasta el final. Vamos a tener que ensayar con la reemplazante entonces", dijo la actriz, con sorpresa. "Imagino que se irá porque tiene otros compromisos. No sé qué contrato firmó. Lo que sé es que seguimos hasta el 15 de marzo, que volvemos en Semana Santa y que vamos a hacer gira", finalizó.