Soledad Fandiño se despidió de Santo Sábado y anunció que será conductora de otro ciclo de América

Después de dos semanas de ausencia, tras haber dado positivo de coronavirus, Soledad Fandiño regresó a Santo Sábado para despedirse del ciclo. La actriz le dijo adiós a los dos programas que conducía junto a Guillermo “El Pelado” López para ponerse al frente de las mañanas de América, acompañando a Guillermo Andino.

“Estoy feliz de estar acá con ustedes otra vez”, dijo ni bien comenzó la emisión, antes de relatar como transito los días en los que estuvo aislada por Covid-19.

“Un día me levanto a la mañana, me voy a bañar, me pongo mi perfume y no siento absolutamente nada. Ahí dije, ‘listo, esto es Covid’. Había estado grabando el día anterior con gente, al aire libre, pero igual uno se empieza a preocupar porque ese es un síntoma clave. Enseguida me fui a hisopar y me dio positivo”, contó. “Me quedé en casa los diez días que me dijo el médico, obviamente. Lo único que perdí fue el olfato y el gusto, que a los tres días recuperé, y después no tuve ningún síntoma más”.

Fandiño, que se reconoció ansiosa, aseguró que estuvo muy atenta a cómo se comportaba su cuerpo. “Era termómetro a cada rato, medir el oxígeno a cada rato... Por suerte la llevé bastante bien”.

La despedida

“¡Mucha merd en todo! Que sea un gran año laboral y que todo lo que viene sea mejor que esto”, expresó López cuando el programa estaba llegando a su fin, despidiendo a su coconductora. “Gracias por los deseos Pelado, gracias por ser mi compañero en este camino de la conducción”, le respondió ella.

Sin querer emocionarse demasiado, Fandiño comenzó a despedirse de todos los que trabajaron junto a ella. “Gracias a todos los chicos que me acompañan acá, siempre con buena energía”, expresó mientras sonaba una música melancólica de fondo. “No voy a llorar ¡Basta! Me ponen la musiquita y yo soy sensible”.

“Para mí este programa va a ser inolvidable para siempre, porque fue lo primero que hice como conductora, que hace mucho que quería probar”, aseguró. “Ahora vamos a estar haciendo los mediodías de América con Andino, acá mismo”, anunció ante la cámara.

Después de mencionar a todos los responsables de su desembarco en la pantalla del canal, la actriz se despidió con alegría. “Gracias por esta oportunidad y por el recibimiento que tuve en el canal que desde el momento uno fue súper bien. Gracias a los técnicos, a todos, de verdad gracias”, finalizó, y dio por cerrada esta etapa en su carrera.

LA NACION