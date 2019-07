Stefy Xipolitakis habló sobre la agresión que sufrió su hermana, Vicky - Fuente: América Tv 03:39

"Voy a suspender el festejo de mi cumple mañana. En mi familia no estamos de ánimos", contó esta tarde Stefy Xipolitakis, desde el panel de Incorrectas. La modelo se refería a la denuncia por violencia de género que su hermana, Vicky Xipolitakis, presentó contra su marido, el empresario Javier Naselli.

"No es la primera vez que pasa. Siempre hubo violencia verbal entre ellos. Lo vimos cuando parábamos con ella en Nueva York. Hace dos años. Puteadas, portazos", aseguró la exvedette. "Ahora pasó a mayores. Yo lo veía venir y le preguntaba a mi hermana cómo no le ponía un fin. Ahora ella tiene miedo", señaló.

Luego, Stefy dio detalles del episodio que ocurrió ayer en el departamento de Recoleta que su hermana y el empresario comparten cuando se encuentran en Buenos Aires. "Su marido la agarró del cuello, la tiró contra la pared y la ahorcó. Cuando ella fue a hacer la denuncia, él había cambiado la cerradura y había trabado todas las puertas", contó.

"Es un psicópata", apuntó la panelista. "Al principio era diferente, pero a medida que fueron pasando los días se fue transformando. No quiero hablar mal de él, pero no sabe lo que es la alegría, crea situaciones que son inexistentes. Vicky hoy está viviendo con miedo, no es que le causa gracia tener un policía en la puerta".

"Le lloraba todo el tiempo, le juraba que iba a cambiar. (...) Siempre fue agresivo con toda la familia pero esto fue el detonante. La discusión empezó por cuestiones cotidianas, como siempre. Y ellos están juntos, pero no sé que va a pasar. Porque primero estaba todo bien, pero después se fue sacando el velo. Vicky pensó que lo iba a cambiar", apuntó Stefy, visiblemente preocupada por su hermana y por su sobrino, Salvador Uriel, de tan solo 7 meses.