Susana Giménez contó los motivos por los cuales se niega a llevar su vida a la pantalla

Tras la polémica por su partida a Uruguay en plena cuarentena , Susana Giménez volvió a explicar los motivos de su viaje al vecino país en Los ángeles de la mañana . Además, la conductora contó cómo pasa sus días en La Mary, en qué quedó el proyecto de su serie autobiográfica y hasta habló de sus exparejas.

"Me desperté a las 12. Estaba esperando hablar con vos como habíamos quedado y después ya desconecto el teléfono. Recién pensé que era tu producción que me llamaba y resulta que era un periodista de Córdoba, estuve hablando como una hora", contó entre risas. Pero luego se puso seria, al hablar de su traslado a Punta del Este y las críticas que recibió por su decisión: "Todos saben que si no hacía el trámite correspondiente, no podría salir del país. Es un trámite que te lleva 4 o 5 días. Hace tres meses que no venía a Uruguay y tenía muchas cosas que hacer. Al día 65 de aislamiento, decidí venirme porque tenía que pagar muchas cosas acá, tengo a mis animales, la traje a Rita también, que ya me estaba comiendo la casa entera", explicó en referencia a la cachorra que compró recientemente.

Tras asegurar que no le gusta el conflicto, la conductora aclaró que no siempre sale a desmentir "las barbaridades" que se dicen de ella. Y enseguida, hizo referencia al enfrentamiento que tuvo con Nicole Neumann cuando la actriz devolvió a su perrita Rita al criadero para que la educaran. "Lo peor que me pueden decir es que devolví un perro como una cartera, porque los perros son como mis hijos. Tuve que aclararlo porque me dio bronca. De Nicole, ya no quiero hablar más, pobre, porque le dije estúpida. Después me escribió y me dijo que no había dicho eso, que me admiraba. La verdad que estuvo bien. Odio la violencia, la pelea, nunca voy a hablar mal de nadie porque no me gusta. Prefiero que todos nos amemos y nos saludemos bien, aunque no seamos amigos", confesó.

Sin embargo, en las últimas horas la actriz no sólo fue cuestionada por abandonar el país, sino también por sus dichos respecto a Venezuela . "¿Qué me pueden cuestionar, a alguno le gustaría ser Venezuela? Puedo opinar porque filmé dos películas ahí y era el país más rico de América", indicó. En cuanto a los motivos por los cuales se cuestiona más las opiniones de los artistas que a los mismos políticos, Giménez reflexionó: "Creo que porque nos creen más a nosotros, confían más. Los políticos han mentido mucho".

Cuidadosa de su vida privada, Susana opinó sobre el video de Tik Tok que hizo su hija Mercedes parodiando su pelea con Huberto Roviralta . "No pude creerlo. Mecha no se da cuenta, te juro. Ayer le dije: '¿Podés parar un poquito de subir cosas, porque después me joden a mí por teléfono?'. Y ella me contesta: 'Sorry, ma, solo estaba jugando al tik tok'", comentó dando a entender su inocencia.

Mientras comentó que hay mucha incertidumbre sobre su vuelta a la televisión este año, la conductora confirmó que tiene un contrato con Amazon para grabar una serie. "No sé qué va a pasar porque no hemos tenidos reuniones de producción. Solo dos antes de la cuarentena en las que me ofrecieron algo que me gustó mucho. Los especiales no se pueden hacer porque no se puede viajar, pero lo otro me encantó pero quedó en la nada porque después nos encerraron a todos", señaló respecto a su ciclo en Telefe.

En cuanto a la idea de tener su propia serie autobiográfica, la diva desestimó esta posibilidad. "El contrato con Amazon es para hacer algo como actriz, no mi autobiografía. Eso se cayó. Nunca me gusto eso de mostrar todo. Para hacerlo tenés que mostrar la verdad, y yo tengo lo mío y no quiero compartir todo", reveló con cierta picardía.

Sobre sus exs

Mientras explicaba por qué decidió romper el silencio con Nicolás Wiñazki en el día de ayer, la conductora desmintió que su elección tenga relación con la burla que Verónica Lozano le hizo al periodista hace unos días. "Nico me llamo 240 veces para hacer una nota, se lo merecía. Ni me había enterado lo que pasó con Lozano. No tengo nada contra ella. Me tienen repodrida con esto de opinar y meterse en la vida del otro. Todos somos distintos", disparó.

Enseguida, Ángel de Brito aprovechó para preguntarle por su relación actual con el Jorge "Corcho" Rodríguez, quien fue su pareja durante muchos años. "Tengo buena relación. De vez en cuando hablamos. Él me saluda para mi cumple y yo a él para el suyo. Me gusta estar bien con todos. Bueno, no lo voy a llamar a Huberto, ni a Jorge Rama", lanzó al pasar y sin filtro, dándole el pie al conductor del programa para que indague al respecto.

"No hablé nunca más. Huberto era un hombre de mucha plata, no le importaba la plata por eso nunca pude entender la inmundicia que hizo. Fue un matrimonio muy aburrido, muy infeliz. Yo me dediqué a trabajar y me compré a Jazmín (su perrito) para que me haga compañía, me sentía muy sola", confesó a corazón abierto.

Por último, y tras aclarar que piensa quedarse en Punta del Este durante los próximos meses, contó cómo son sus días en La Mary. "Por ahora no tengo planeado volver. ¿Para qué me voy a encerrar allá? Acá estoy al aire libre. Yo no salgo nunca, no me gusta salir. Es muy lindo lo que tengo acá y tengo muchas cosas que hacer. Me levanto, voy a correr, voy a darle de comer a los patos, tengo una huerta, en la cual empecé a plantar cosas nuevas", concluyó.

El blooper de Susana

Sabemos que Susana no es muy amiga de la tecnología. Vivos de Instagram involuntarios, mensajes enviados sin querer y esta mañana no fue la excepción. Antes de comunicarse con la diva, Ángel de Brito contó una anécdota que nuevamente la deja en evidencia. ¿Qué pasó? La diva de los teléfonos grabó un mensaje de voz hablándole a Siri, la asistente virtual más famosa del mundo y sin querer se lo mandó al periodista.