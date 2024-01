escuchar

Hoy lunes 29 de enero, Susana Giménez cumple ni más ni menos que 80 años. Una de las mayores divas de la televisión y del teatro argentino, celebra ocho décadas de vida, la cuales estuvieron prácticamente siempre vinculadas al espectáculo. Y para celebrar un aniversario tan importante, Telefe puso al aire un saludo que recorrió varios de los momentos más importantes de su vida.

Al comienzo del clip, suena una melodía que es rápidamente reconocible: se trata de la música que desde hace varios años, sirve como cortina del programa de Susana Giménez. Mientras las imágenes de la diva se suceden, aparece en off la voz de la otra gran diva argentina, Mirtha Legrand. Y de esa forma, la anfitriona de los almuerzos dice: “Hay nombres propios, nombres que nunca se olvidan, nombres que resuenan en la memoria emotiva de todos, nombres compartidos por muchos, pero los que una persona especial, los hace únicos. Hay nombres de todo tipo, pero una sola Susana”.

A partir de ese momento, una sucesión de imágenes recorre varios de los momentos más icónicos a lo largo de una carrera que tuvo una innumerable cantidad de hitos, escenas que están ancladas en la memoria de los argentinos. Alberto Olmedo mencionándola en un viejo tape, una nota de la diva con Charly García y otra en la que Ricardo Darín en tono cómplice le dice: “¡¿Cuántos novios hace que no nos vemos?!”, fueron algunas de las instantáneas del tape.

Susana Gimenéz junto a Mirtha Legrand Gentileza Fundación Favaloro

Imágenes de La Mary, de Susana en un film con Luis Sandrini, de las aperturas de su reconocido ciclo televisivo, una entrega de El contra con Juan Carlos Calabró, y otras tantas otras postales se dan paso en ese clip, en el que se escucha el discurso que Susana recitó en un Martín Fierro. En esa oportunidad, ella expresó: “No puedo creer todo lo que hice, es mucho, pero se me pasó volando. Yo disfruté de la vida, fui agasajada, premiada, criticada, pero gracias a ustedes me sentí siempre muy apoyada. Pasaron cosas maravillosas, he tenido una vida realmente fabulosa, y espero seguir teniéndola por unos años más. Gracias por tanto amor, por llenarme de luz, los amo a todos, les agradezco que me hayan recibido en sus casas. ¡Para mí es realmente muy emocionante!”.

Finalmente, el homenaje de Telefe llega a su final, y se escucha nuevamente la voz de Mirtha que concluye: “Feliz cumpleaños querida amiga. Siempre te quise, y te voy a querer toda la vida. La Chiqui Legrand”.

El balance de Susana

Susana Giménez Collage

En una reciente entrevista que Susana le brindó a LA NACIÓN, la actriz y conductora hizo un repaso a su vida, y en esa charla aseguró: “Nunca me doy cuenta que algo que yo diga pueda tener tanta importancia, eso lo maneja la prensa, no yo. Digo lo que siento y, casi siempre, digo la verdad, algo que, a veces, sorprende mucho. Por eso la gente me dice: “Yo pienso como vos, gracias por decirlo”. Nunca mentiría, no puedo. Sobre todo en lo que respecta a los años políticos horrorosos que hemos pasado, que llevaron a la ruina a un país tan fabuloso, tan grande y poderoso como el nuestro. Fueron años difíciles. ¡Bah! Para ellos no fue tan difícil, creo que lo arruinaron fácilmente. Fue espantoso”.

Susana Giménez. TV

A la hora de reflexionar sobre la realidad nacional, se detiene especialmente en pensar en cuestiones de seguridad: “Creo en Patricia [Bullrich], creo que va a cambiar todo lo referido a seguridad, confío plenamente en ella. Sé qué hará todo lo posible para que se termine este horror, no puedo creer las cosas que pasan en la Argentina, como matan sin piedad, eso se tiene que terminar de alguna manera; estoy segura que ella lo va a hacer”. Y con respecto a la actualidad el país, Giménez reflexionó: “Tengo mucha esperanza, leo todo el tiempo, todo lo que puedo, sobre lo que pasa en el país. Tengo mucha fe, creo que, después de lo que hemos pasado, tenemos gobernantes totalmente opuestos a los que se fueron. Confío en [Javier] Milei y en la sabiduría que tiene para los números, para las finanzas, que es lo que más necesitamos arreglar. Veo que toma decisiones”.

LA NACION