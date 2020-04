La actriz se encuentra reemplazando a abuela Mirtha Legrand y en La noche de Mirtha, el ciclo de los sábados, brindó un contundente mensaje Crédito: Capturas

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de abril de 2020 • 11:44

Para cuidar a su abuela, Mirtha Legrand, en medio de la pandemia de coronaviruis , Juana Viale tomó el mando de los ciclos La noche de Mirtha y Almorzando. El sábado, en el primer envío, brindó un contundente mensaje antes de pasar a la mesa con sus invitados.

"Les quiero recordar a todas las personas que los perros y los gatos no contagian el Covid-19. No abandonen a los animales, no abandonen a sus mascotas. Por favor, eso es inhumano", manifestó Juana, tajante y enojada, mirando a cámara.

Hace unos días, la hija de Marcela Tinayre compartió en Instagram la noticia de que había adoptado a dos perros. "¡Hola hola hola! ¡Les quiero contar que adopte estas dos bellezas! Una hembrita y un macho, ellos fueron abandonados...¡y ayer llegaron a mi hogar! Aún estamos con la elección de nombres", escribió Juana, con una foto de las caninos.

La polémica con Susana Giménez

Susana Giménez le da la bienvenida a Rita - Fuente: Instagram 00:27

Video

Si bien la actriz suele hablar sobre el cuidado de los animales al aire cada vez que tiene la oportunidad , esta vez su pedido resonó con mayor fuerza por la reciente polémica que se generó en torno a Susana Giménez. La diva de los teléfonos había adoptado a comienzos de abril a Rita , la nueva integrante de su familia canina, que llegó en taxi a la residencia de Barrio Parque, donde la conductora está pasando la cuarentena.

Sin embargo, tras unos días de convivencia, Susana tomó una dura decisión. En diálogo con Santiago Del Moro en el programa de Telefe, Juntos podemos lograrlo, la estrella contó que la perra la estaba mordiendo continuamente, y que debió regresar al criadero.

"No saben el trabajo que me está dando, tiene los dientes como alfileres, muerde todo lo que encuentra y se tira en la cama todo el tiempo. (...) Desgraciadamente hoy volvió al criadero. Sabés que me mordía tanto, tanto, tanto que estoy desecha. Los brazos no los puedo mostrar, tengo las piernas ensangrentadas.", relató Giménez, quien hizo una salvedad . "Le estaban saliendo los dientitos de abajo, teníamos de todo para que muerda pero le gustaban mis brazos. No se puede tan chiquita, me la va a traer dentro de un mes", aclaró.

De todos modos, la compra y devolución de la perrita fueron dos actos criticados en las redes, e incluso figuras del mundo del espectáculo, desde Leo Montero a Nicole Neumann , cuestionaron duramente a Susana por lo acontecido.