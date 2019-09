La diva de Telefe explicó también por qué no está de acuerdo con hacer una serie sobre su vida Fuente: LA NACION - Crédito: Gerardo Viercovich

Las series autobiográficas están de moda. Luis Miguel, Sandro, Carlos Monzón, Carlos Tevez y próximamente, Diego Maradona, fueron protagonistas de este boom que genera más seguidores y expectativas que las historias basadas en personajes de ficción. Desde hace un tiempo, se viene hablando de recrear la vida de Susana Giménez, de hecho hasta se especuló con la idea de quién sería la indicada para interpretarla. Sin embargo, la diva de los teléfonos nunca estuvo muy de acuerdo.

Este fin de semana, la conductora de Telefe estuvo cenando con su amiga Floppy Tesouro (recientemente separada) y al retirarse del restó habló en exclusiva con Los ángeles de la mañana. En cuanto a su biopic, la diva confesó: "Creo que no se va a hacer, por el momento está frenada. En el fondo yo nunca estuve muy de acuerdo con que se haga"

"La de Tevez me encanto, él pudo salir de eso y por eso lo admiro tanto. La de Monzón estuvo bien pero tuvo cosas que no fueron ciertas. A mí no me interesa mostrar mucho mi intimidad. El misterio es algo bueno", indicó Susana, que fue representada en la serie sobre la vida del fallecido excampeón de boxeo, del que fue pareja.

Luego, hizo referencia al paso de Mariana Nannis por su living y opinó de sus explosivas declaraciones que tanta repercusión generaron en el medio. "Me dolió y me sorprendió bastante lo que contó. Yo no lo conocía mucho al 'Pájaro' [Caniggia], me parecía un tipo bárbaro pero bueno, de la vida íntima de una pareja nunca se sabe", aseguró. Y con respecto a los dichos del exfutbolista contra ella y su programa, aclaró: "Ella habló y ¿qué le voy a decir? 'Pará, que Caniggia se va a disgustar'. Me gustaría invitarlo a él también pero sé que no es de dar muchas notas".

Por último, opinó sobre el mal momento que vive su amiga Verónica Castro, luego de que una famosa conductora mexicana asegurara que había mantenido una relación amorosa con ella y que hasta habían contraido matrimonio en Amsterdam. "Están haciendo una casa de brujas con Verónica. Ella está re contra triste", señaló la diva. "La invité a festejar su cumple acá pero me dijo que no puede dejar a la madre enferma y a su hermana ciega. Ella es muy sensible, no aguantó todo esto. De hecho quiere dejar su carrera y le dije que está loca. Estaba a punto de filmar una película", concluyó.