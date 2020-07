El actor también habló muy en serio sobre la pandemia: "ha hecho que un beso sea un pecado". Crédito: Instagram

17 de julio de 2020 • 00:38

Primero se aplaudieron sus caracterizaciones, después su histrionismo, y finalmente se tomó conciencia que Martín Bossi es un artista multifacético, capaz de salir airoso de todo tipo de situaciones y espacios.

Quienes están acostumbrados a ver Telenoche saben que, si bien María Laura Santillán y Diego Leuco, buscan generar un clima descontracturado, queda en el aire cierto halo formal que suele atravesar temas, informes, opiniones y entrevistas. Siempre y cuando, claro, no sea Bossi el invitado.

A la distancia y sin red, los conductores del noticiero de eltrece le dieron la bienvenida a su invitado, y no pudieron decir mucho más. El actor, acostumbrado a llevar las riendas de las notas puso todo de sí para salir del acartonamiento y de paso, sumar al juego al siempre atildado Nelson Castro.

"¿Está ahí Nelson? Yo le compuse una canción: 'Fuego contra Nelson es amar. Nelson del que no puedo escapar", arrancó el humorista adaptando el éxito de Ricky Martin y enseguida sumó un segundo tema: "Tengo el corazón con Nelson Castro, y no me lo puedo curar.". Para ese momento el periodista tenía un ataque de risa que no lo dejaba hablar.

Bossi también se tomó unos minutos para hablar en serio, con cierta resignación, del coronavirus y la cuarentena: "La posibilidad de hacer teatro delante de gente ya es obsoleta, casi una ironía. Si no podemos comer un asado, no podemos abrazar a la familia o jugar un partido de fútbol, imaginate hacer teatro. Esta pandemia nos ha denigrado, los gobiernos podrán tomarla a su manera pero esta enfermedad ha hecho que un beso sea un pecado. El otro día un amigo fue preso por jugar al tenis, hasta le incautaron las raquetas y los tubos de pelotitas. Nos ha llevado a perder mucho".

Aunque la seriedad duró poco, porque merced a un mensaje de Adrián Suar que recibió en su celular, Martín volvió a la carga con Castro: "Con Nelson histeriqueamos un poco, pero cuando le mandás un mensaje te contesta como a los tres días. Aparte, para verlo en la tele no le puedo agarrar el timing. A veces sale a las 6 de la mañana desde una biblioteca, o el otro día, que estaba el programa de los pastores evangelistas".

Con el tiempo concluido, y Diego y María Laura felices por la gran nota que habían hecho, llegó el momento de despedir al invitado contándole los datos del tiempo, a cargo del meteorólogo José Bianco. Y fue entonces, cuando el actor cerró su participación con un broche de oro: "¿No está Sol Pérez? ¿Estoy en cuarentena y me ponen a Nelson Castro y a José Bianco para dar el tiempo? Por toda la televisión dan datos del tiempo chicas lindas, y ustedes me ponen al chabón. Poneme a Romina Malaspina". Genio y figura.