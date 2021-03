Terminó Mejor de noche y Leo Montero reconoció: “Tengo una sensación agridulce”

Promedia marzo y los canales comienzan a desplegar lo que será la grilla de programación 2021. En el caso de El Nueve, uno de los cambios más llamativos es que se levanta Mejor de noche, el ciclo conducido por Leo Montero de las noches de la emisora.

A lo largo de seis años, y gracias a la ductilidad de su conductor, Mejor de noche supo adaptarse a las circunstancias. Nació como programa de entretenimientos, después mutó a lo periodístico para acompañar el inicio de la pandemia desde una perspectiva tan atractiva como diferente, para convertirse este año en un mix. En el camino también sumó secciones de servicio como fue el “Pocas pulgas”, donde se le consiguió hogar a un montón de perritos rescatados. En resumen, un producto variado apoyado en el ADN de su cara visible.

Y tal vez por eso, por sentirlo tan propio, fue que en la última emisión Leo Montero se quebró mientras ensayaba una despedida: “Como bien saben es nuestro último programa por la pantalla del Nueve. 1254 hasta el día de hoy, seis temporadas. Tengo una sensación agridulce, porque la hemos pasado muy bien, me emociona la buena onda de todos. Me quedo con eso de la tele, esto excede la parte política, empresarial y la nueva programación de El Nueve. Son dos mangos aparte, no pasa nada, así es la tele. Me emociona la gente, los laburantes del día a día, la relación que tenemos entre todos. Gracias a Diego Toni y a Martín Kweller”.

Llamó la atención que en dos oportunidades Montero se refiriera a su partida como “agridulce”, sin embargo sobre el final de su despedida lo aclaró: “Es agridulce porque nos vamos de acá pero el lunes que viene debutamos en la pantalla de Net TV con el mismo programa. Es hacer así, cambiá de canal”, aunque enseguida volvió sobre sus palabras y aclaró: “O elegí lo que vos quieras, quedate en El Nueve con la programación nueva. Pero sabé que nosotros vamos a estar del otro lado. Me emociona la emoción. Los quiero de todo corazón, gracias por todo”.

A partir de la semana que viene, Bendita irá hasta las 22, y el espacio de Mejor de noche será para La hora exacta, un nuevo programa de entretenimientos conducido por Teté Coustarot y Boy Olmi.

LA NACION