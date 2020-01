La vedette uruguaya disparó fuerte contra su compañera de elenco en la obra 20 millones, Sol Pérez Crédito: Captura de pantalla

Después del escándalo que se vivió la semana pasada en camarines, cuando Sol Pérez acusó de violenta a Mónica Farro, la vedette uruguaya dio su versión de los hechos en Intrusos y volvió a disparar contra su compañera de elenco en la obra 20 millones: "Sol cruzó todos los límites".

Con muchas ganas de hablar, aunque con ciertas restricciones por pedido de la producción de la puesta teatral, Farro acudió a su derecho a réplica para contar su propia versión de los hechos. "Vengo muy contenida porque Guillermo Marín me pidió que no hable más del tema, pero se me ensució mucho como persona y profesional", comenzó la actriz desde el móvil en la "ciudad feliz".

En cuanto a los motivos que desataron la pelea entre ellas, la artista uruguaya explicó: "Si me preguntás si hay un por qué, no lo hay. De mi parte nunca hubo una palabra fuera de lugar, ni arriba del escenario ni en camarines. Sí entendí que esta persona tenía muchas cosas guardadas y se metió con cosas muy heavy de mi vida".

"Los límites son las agresiones hacia mí como mujer y persona. Ya cuando te metés con mi familia y mi hijo, no hay vuelta atrás. Cuando alguien no tiene argumento para discutir, se mete con lo más bajo", agregó indignada.

Tras las preguntas de los panelistas del ciclo que no lograban entender el conflicto, la rubia relató con lujo de detalles cómo ocurrieron los hechos. "El cambio de camarín se hizo el sábado. Yo no salgo de mi camarín ni estoy en los pasillos. Empieza la función y subo después. No hubo pelea por un vestido ni en redes, son cosas que quisieron instalar pero no son verdad. Hace 12 años que trabajo en este país y nunca tuve un problema con este grado de agresión", expresó.

Luego de aclarar que nunca tuvo un entredicho con la exchica del clima, Farro continuó con su versión de los hechos. "Teníamos una relación normal desde los ensayos, pero en la última semana no me saludo, me sentí mal y le fui a preguntar que le pasaba. El jueves, después de la primera función, fui a su camarín y le pregunte si quería hablar de algo. Y ahí empezó todo. Por suerte había testigos", confesó dando a entender que fue Pérez quién desató la pelea.

En cuanto a la versión de una panelista de Involucrados que asegura que la vedette le quiso pegar, Farro advirtió: "Jamás le quise pegar. Eso nunca paso, ni hubo un zamarreo. Si vos estás insultando a las personas que más quiero, mi reacción fue pararme y decirle que no se meta con mi gente. Me di vuelta, la miré a Carmen y le dije que no le iba a pegar. Fue ella la que me increpaba y decía que le pegue. Cruzó todos los limites", aseguró al borde de las lágrimas.

Casi sin poder hablar, la protagonista de 20 millones confesó que lo que más le molestó es que la traten de "violenta". "Me siento muy contenida y no puedo hablar. Entiendo que está bueno que esto termine, pero a mí me dejaron muy mal parada, como una violenta. Yo viví muchos años de golpes y violencia y no voy a permitir que se me trate más así", señaló.

"Acá hay una verdad. Yo tengo mucho taco gastado arriba del escenario y se me tiene que respetar como mujer y como profesional. Vos podes explotar un día, pero no dos y de la misma forma", aseguró. Y muy dolida por los dichos de Pérez, aclaró: "Mi familia no siente vergüenza de mí y mi hijo no se fue de mi lado porque me tiene asco, entonces hay cosas que duelen. A muchos insultos, reaccioné con insultos, pero nunca al nivel de rebajar a alguien como ser humano".

Tras confirmar que la producción habló con las dos partes para pedirles que bajen los decibelesen su pelea, Farro hizo frente a las versiones que señalan que sería desvinculada de la obra la semana que viene. "Todo lo que pasó fue innecesario. Yo no voy a renunciar. Escuché rumores pero hablé con Guillermo (Marín) y me dijo que no. Me dejó tranquila y me dijo que estaba todo más que bien conmigo (...). A mí la producción me exige que yo haga mi trabajo y arriba del escenario es perfecto. Mientras que eso sea así, listo. No me interesa sentarme a hablar con Sol. No estoy yendo a trabajar feliz porque no me gusta esto que está pasando pero es así", lanzó tras aclarar que por el momento no va a iniciar acciones legales contra Pérez.

Sobre la decisión de suspender la segunda función del día viernes, luego de que Pérez se retirara del teatro enojada, la vedette opinó: "Acá hay plata que se pierde si bajamos el telón. Hay mucha plata invertida. La gente me insultó por redes por haberse suspendido pero yo no tuve nada que ver con esa decisión. Esta persona no quiso hacerla, agarró sus cosas y se fue del teatro", remató.

Lejos de una posible reconciliación entre ambas, concluyó: "Ella se equivocó en meterse con lo más preciado de mi vida, que es mi hijo. Uno por los hijos mata, y agradezco haber estado tranquila en ese momento".