En medio de rumores de infidelidad, esta mañana Yanina Latorre rompió el silencio y confirmó su separación de Diego Latorre. En un mano a mano imperdible con Ángel De Brito, la panelista confesó que están distanciados desde hace seis meses y que fue ella quien le pidió un tiempo a su marido.

"¿Estás separada?", disparó sin vueltas el conductor de Los ángeles de la mañana, casi sobre el final del programa. "Sí, hace tiempo que vengo tirando chistes, indirectas pero sí, esto ya lleva un tiempo, fue hace seis meses", confirmó, ante la sorpresa de todo en el piso. Y enseguida, explicó por qué decidió contarlo recién ahora: "No lo conté antes porque Lola estaba en el 'Bailando' y la quería cuidar. ¿Vieron que de repente Diego no fue más a las previas? No quería que le pregunten a ella por un tema que es de sus padres. Queríamos dejar pasar las fiestas, las vacaciones y contarlo en febrero", aseguró.

En cuanto a los motivos que la llevaron a tomar esta decisión, Latorre aclaró que fue ella quien sintió la necesidad de alejarse y tomarse un tiempo: "Se lo planteé en agosto y él estaba reticente. Al principio le costó, se enojó e insistió mucho. El motivo soy yo, nos pasaron muchas cosas y quise tomarme un tiempo. Quise estar sola, tranquila, lo vengo pensando desde principios de año", expresó.

Sin entrar en detalles, la mediática hizo referencia a los audios que aparecieron recientemente y que hablarían de más de una infidelidad por parte del exfutbolista. "Lo iba a estirar hasta febrero pero toda esta campaña de difamación es muy fuerte. Yo estoy bien. No sé si es definitivo o no. A mí no me molestan ni los cuernos, ni la sexualidad, ni nada. Tengo una mente muy abierta que hasta a los más jóvenes les cuesta entender. Los audios me dan mucha gracia. Yo no puedo explicar lo que no es mío. La vedette trans es una chica que busca prensa; no sabemos si son de ahora o viejos. Igual estamos separados, si quiere estar con veinte minas esta noche no pasa nada", aseguró.

Tras confirmar que es la segunda vez que se separa del comentarista de Fox Sports (la primera fue hace 10 años atrás), la panelista de LAM contó que, a diferencia de la anterior, esta fue una separación muy tranquila y armoniosa: "Nos llevamos mejor que antes. No hay puteadas ni reproches. De hecho, él me acompañó a los Martín Fierro y yo lo acompañé a él, vamos a pasar las fiestas juntos y nos vamos a ir de vacaciones a Europa", señaló, aunque enseguida aclaró que ya no conviven bajo el mismo techo: "Él vive en Pilar y yo en el departamento de avenida De los Incas. No dormimos juntos pero le cocino, tomamos mate, hacemos asados".

Si bien está muy segura de su decisión y su necesidad de estar sola y tomarse un tiempo para ella, la mamá de Lola y Diego confesó que lo más importante es la familia. "Me angustia porque voy viendo como una despedida y para mí la familia es un proyecto muy importante. Pero el grupo familiar no está roto. Nos han pasado muchas cosas a lo largo de estos años. Tengo 50 años y la mitad de mi vida la pasé con él. Ahora quiero saber si quiero esto para mí, si lo vuelvo a elegir o no. Si me quiere esperar bien, si no, no hay problema", indicó.

"Ahora tengo ganas de estar sola. Si aparece alguien veré que pasa. Me escribe mucha gente, pero cuando llega el momento de que quieren algo más no me dan ganas. Ahí es cuando me pregunto si lo seguiré queriendo a Diego. Quiero estar sola porque siempre estuve con alguien", aseveró la panelista de Polino auténtico. Y casi entre lágrimas, agregó: "Diego es el amor de mi vida. Es hermoso y lo amo pero quiero darme la oportunidad de ver qué pasa con mi vida. Quiero estar sola, creo que es mi derecho".

En cuanto a cómo tomaron sus hijos esta noticia, aclaró: "No quiero que sufran los chicos pero mi pareja es con Diego. En el 2017 los chicos me pidieron que no lo deje y no sé si estuve bien. Ahora solo hablé con él y a los chicos se los comuniqué. Fue todo natural. No era que nos llevábamos mal, nos gritábamos, sino que estábamos muy alejados, estábamos conviviendo en la misma casa, pero yo me alejé".