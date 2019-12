El abogado se refirió a los audios filtrados de Latorre. Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de diciembre de 2019 • 12:49

En las útimas horas se filtraron una serie de audios en los que supuestamente Diego Latorre intenta conquistar a una mujer. Por eso, ahora Fernando Burlando, que representa legalmente al ex futbolista, se refirió al episodio.

Los audios fueron reproducidos en el programa de radio El show del espectáculo, que conduce Ulises Jaitt. En el material, que apareció solo un día después de que la vedette J ulieta Biesa contara que mantuvo algún tipo de vínculo con Latorre, se escucha que un hombre intenta seducir a la persona del otro lado del teléfono.

"No, mi amor, no te eliminé, cambié los últimos dos números de tu teléfono para que no me aparezca tu fotito en los números agendados, pero te tengo", dice la voz de los audios. "Cuando quiero hablar con vos, los invierto y pongo tu número" o "tuve un día agitado ayer con el tema del River-Boca. ¿Vos bien? ¿Qué contas?", son algunas de las frases que se filtraron.

En una entrevista telefónica con Moria Casán, Burlando habló de los audios, en representación legal de Latorre. "Hay unos audios que están dando vuelta y no están autorizados por Diego Latorre, ni por nadie. Ni siquiera sabemos si son de él, no sabemos ni siquiera de qué tiempo son, si son actuales o del pasado", dijo. Además, el letrado aclaró que exponer audios privados sin autorización del autor "pone prácticamente en situación de flagrancia a quien los reproduce y distribuye".

Fernando Burlando habla sobre los audios filtrados de Diego Latorre. Fuente: América TV 13:11

Video

"Estoy aquejado porque ya es algo tan habitual. El código contravencional de Ciudad de Buenos Aires sancione este tipo de situaciones, no solamente a quien lo reproduce sino también a quien lo distribuye, que es lo que ha pasado en este caso con unos supuestos audios de Diego Latorre que, desde ya te digo, no autorizó jamás a que se den a conocer, ni a oír por nadie", manifestó Burlando. Por último, señaló que la autoridad policial "debería tomar acciones con la persona que pone esto al aire y detenerlo por una cuestión de flagrancia".