Tras la baja del Tucu López, Mario Guerci es el nuevo confirmado para “La Academia”

Esta mañana, Ángel De Brito arrancó su programa con una nueva incorporación a “La Academia”, el nuevo formato con el que Marcelo Tinelli vuelve en unos días a la TV. En tono enigmático, el conductor fue dando pistas de quien será el encargado de ocupar el lugar del “Tucu” López, participante que se bajó hace unos días del reality “por temas personales”.

“Es muy conocido, muy popular aunque no lo conocemos como actor. Está trabajando en otro programa actualmente”, lanzó el periodista dejando el resto de la información en manos de Lourdes Sánchez, que estuvo como panelista invitada en el día de hoy. “Es fresquito, fresquito. Se cerró ayer a la noche”, agregó la pareja del “Chato” Prada, uno de los productores del ciclo.

Mientras sus compañeras intentaban adivinar de quién se trataba, la bailarina dio más detalles. “Él estaba muy emocionado. Todavía no tiene bailarina, aunque ya hay algunos nombres dando vueltas”, señaló. Y sin muchos más preámbulos, Sánchez reveló la identidad del famoso en cuestión. “El nuevo confirmado para ‘La Academia’ es el potro de Mario Guerci”, gritó eufórica.

El modelo está actualmente participando de Corte y Confección Famosos y, por lo que se sabe hasta el momento, hará los dos certámenes en simultáneo. Al parecer, Guerci es especialista en hacer varias cosas a la vez, ya que además de su carrera en las pasarelas y algunos roles en ficción, es atleta de salto en largo y abogado.

Empezaron los ensayos

Esta semana, empezaron los ensayos de todas las parejas confirmadas hasta el momento y Viviana Saccone habló al respecto. “Estamos dándolo todo. Es el tercer ensayo con mucho entusiasmo y ganas, aprendiendo mucho... Vamos a ver qué sale”, expresó la actriz.

En cuanto a este nuevo desafío en su carrera, advirtió: “Este es un terreno distinto, no es como bailar en los casamientos. Pero tengo al mejor equipo así que me siento muy segura. Es un terreno nuevo, muy distinto para mí. La coach me sube la vara, me gusta porque confía”. Con respecto a sus expectativas, aseguró que piensa divertirse y aprender cosas nuevas. “Voy a poner todo el acting y actitud, veremos qué pasa”, reveló sobre sus herramientas para triunfar en la pista.

“Hay prejuicio para todo, en cualquier aspecto de la vida, pero uno no puede dejar de accionar por lo que los demás crean. Esto me divierte, me encanta el desafío y siempre trato de pasarla bien en cada cosa que hago”, remató.

LA NACION