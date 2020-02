Tras el pedido de disculpas, Elizabeth Vernaci arremetió contra los medios

Tras pedir disculpas, Elizabeth Vernaci arremetió contra los medios Crédito: Captura de TV

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de febrero de 2020 • 15:33

Si bien esta mañana pidió disculpas en su programa radial, Elizabeth Vernaci volvió a hablar sobre su polémica frase a la salida de la emisora. "No conozco Jujuy lamentablemente, y me encantaría ir. No tengo ninguna mala predisposición hacia los jujeños, ya lo expliqué", comenzó a decir la locutora frente a la prensa que se encontraba esperándola en el lugar.

Tras aclarar, una vez más, que no tuvo intención de herir al pueblo jujeño, Vernaci volvió a explicar el origen de su frase. "Estábamos jugando, ni siquiera era un chiste porque no me voy a amparar en el humor. Estábamos haciendo una chicana con el operador que es de Jujuy, que venía de Jujuy, y estábamos comentando eso. Punto. No pasó más nada. Evidentemente hay un desglose que es mucho más intenso en los medios", señaló, responsabilizando a la prensa por la repercusión que tomó el tema.

"Esto nos hace replantear hasta qué punto uno puede decir lo que quiere, y no hablo de libertad de expresión. Sí de replantearse aquello que no hiera, no joda. Evidentemente la gente se puso muy mal y lo que menos quería es que se ponga mal (...). Todo lo que uno diga en este momento está mal. Si no salís a hablar está mal, si salís a hablar está mal, si te disculpás está mal, todo lo que digas ahora no tiene sentido", reflexionó.

Si bien la conductora de La Negra Pop pidió disculpas esta mañana al aire en su programa de radio, se mostró abierta para hablar con quien lo requiera. "Yo hice mi disculpa, mi descargo, me puse a disposición del INADI para que juntos podamos ver cuál es la mejor manera de llegar a los jujeños y explicarles que no había nada de mala leche en mi comentario. Sí pudo haber sido mala leche en cómo lo levantaron. No tengo nada contra el pueblo jujeño, ¿por qué tendría que tener mala onda? Es ridículo pensarlo", repitió una vez más.

"Hay una chicana interna, si ustedes no escuchan el programa todos los días es muy difícil entenderlo. Por eso hoy agradecía a 'la cofradía' que estaba escuchando el programa. Es un juego interno, no por Jujuy en sí, no tenía que ver con el lugar", aclaró.

En cuanto a la carta que publicó Gerardo Morales, el gobernador de la provincia de Jujuy, la conductora aseguró que no tiene problema en reunirse a hablar con él: "Me pareció muy acertado todo lo que puso en la carta, la leí con mucha atención y aprendí un montón. No tengo nada que hablar con él, si él quiere hablar conmigo por supuesto que no tengo problema".

Tras hacer un mea culpa sobre qué cosas decir y qué cosas no decir de ahora en más, Vernaci volvió a arremeter contra los medios. "Creo que se está levantado desde un lugar que está sacado de contexto, desde un lugar mala leche. A aquella gente que se sintió herida y no buscó la lapidación en las redes, le pido disculpas. Ahora a aquellos que lo hicieron desde la mala leche, que te dejan mal parada, no", afirmó contundente dando a entender que está todo armado en su contra.

"Puedo hablarles desde el lugar que yo lo hice. La palabra es de uno y del que escucha, si hiere al que escucha lo único que puedo hacer es pedir disculpas. Lo lamento, lo siento, lo voy a repensar, ya me opuse a disposición del INADI, no sé que más se puede hacer... ¿Quieren mi cuerpo?", remató molesta.